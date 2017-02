JR podcast: Parejas abiertas ¿muere el amor?

Desde que se hicieron novios, Camila anda por las nubes. No escucha a nadie, salvo a Melendi –unas 40 veces al día- con su canción «Un violinista en tu tejado». Ambos van al mismo preuniversitario, conversan de todo… hasta sus signos zodiacales son compatibles.

Es verdad que Alex le ha aclarado con demasiada frecuencia que son una relación «musical», pero ella no quiere preocuparse por eso ahora. «Es normal al principio; después, él se enamorará y serán una pareja formal, como debe ser…», piensa ella.

¿Se han vuelto populares las parejas abiertas? ¿Hasta qué punto funciona este tipo de relación? ¿Puede existir el amor verdadero sin exclusividad? JR Podcast dialogó con jóvenes de varias edades sobre esta manera de estar «juntos, pero no revueltos», como diría la popular canción del grupo Qva Libre.

Sergio, de 19 años, considera que una pareja abierta significa algo así como «nos vemos cuando queremos para darnos placer». Mientras que Orlando, de 23 años, afirma: «Es el tipo de relación en la que pueden estar más de dos personas y puede pasar cualquier cosa…».

Según el terapeuta español Antonio Bolinches, en una relación abierta, ambos miembros acuerdan que pueden tener otras relaciones cortas o duraderas. Pero es la pareja primaria es la que estructura su vida afectiva, donde reside el amor con mayúsculas.

«Hoy en día hay muchas parejas abiertas —explica Rocío, de 18 años— porque en esta edad se experimenta mucho, y esa falta de compromiso resulta más interesante, te da más seguridad de que no te van a herir, pero también tiene sus desventajas porque va en contra de lo que es el amor verdadero».

Melissa, por otro lado, le aclara: «Lo que sucede es que siempre hay una persona más enamorada que la otra, y acepta esas condiciones por miedo a perder la relación. Es muy difícil que los jóvenes se comprometan…Y este tipo de relación casi siempre pasa cuando nos estamos conociendo, y en la mayoría de los casos, lo sugiere el hombre. Por eso creo tiene mucho que ver con el machismo, porque él puede estar con una «pila» de gente, y si lo hago yo, soy una degradada…».

«Yo admito que en alguna ocasión, me ha funcionado tener una pareja abierta —comenta Sheila— cuando se es joven es muy difícil saber lo que uno quiere: sentimos la necesidad de experimentar cosas nuevas y con una pareja abierta tenemos un ámbito libre para conocer otras personas, pero al final, es demasiado inseguro, hasta dañino, tú nunca sabes si tu pareja tiene verdaderos sentimientos por ti…».

¿Y el amor?

Para Rocío, la mayoría de la gente tiene una idea distinta de lo que es el amor, y algunos, imponen limitaciones ridículas, que en vez de fomentar ese afecto, lo opacan.

«No se pueden quemar etapas, en la adolescencia, nosotros difícilmente nos soportamos a nosotros mismos, y tener que compartir todo ese tiempo, esas emociones y cambios de carácter con otra persona es terrible. El amor es tener la voluntad para intentarlo».

Sobre el tema, Melissa explica que ella sí está enamorada, pero amar no debe significar renunciar a nuestra libertad: «Lo malo es esa “quemadera” de etapas, querer vivir enseguida juntos, o no respetar los espacios, renunciar a salir con tus amigos, o simplemente no tener un instante para disfrutar de estar solos, que es lo que hoy se ve asume como una relación seria. Por eso las parejas actualmente no duran mucho.»

Robiel, de 33 años, en medio del debate fue tajante al precisar: «A mí no me resultaría una pareja abierta. Y creo que en el afán de buscar diversión y goce, lo mínimo a lo que te puedes exponer, es a una enfermedad de transmisión sexual».

Varios de los jóvenes que participaron en nuestro debate de esta semana aceptaron que habían estado, al menos en una ocasión, en una pareja abierta y todos fueron enfáticos al señalar sus riesgos.

Ninguna relación es mejor que otra, son diferentes y adaptables según lo que los miembros de la pareja buscan. Sí es importante que cada uno comunique con sinceridad sus sentimientos y no permitan imposiciones que pueden traer luego frustración y dolor.

