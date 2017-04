Festejan en Cuba Día Internacional de las Niñas en las TIC

CAMAGÜEY.- El Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se festeja en Cuba por primera vez este 27 de abril.

Leticia Barreda, especialista de la Dirección de Relaciones Públicas Institucionales del Ministerio de Comunicaciones, recalcó que la celebración, aprobada desde el 2010 en la Conferencia de la UIT en Guadalajara (México), se festeja desde 2011 cada cuarto jueves de abril y forma parte de las políticas de promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, a través de la tecnología.

El proyecto está respaldado por la totalidad de los miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de Naciones Unidas y compuesto por 193 países y más de 700 entidades del sector privado e instituciones académicas.

El Grupo de Trabajo de las Cumbres de las Sociedades de la Información, coordinado por el MINCOM propuso extender las celebraciones nacionales a todos los sectores de la sociedad, con la realización de actividades educativas y recreativas que les permitan aprender, jugar e intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las tecnologías en el país, apuntó Barreda.

En una feliz coincidencia, la ciudad de Camagüey vivirá la fecha en medio del Segundo Encuentro sobre Cultura Audiovisual y Tecnologías Digitales, que desde este jueves promueve acciones prácticas para realizarse con naturaleza interactiva, y este año tiene entre sus ejes temáticos «Infancia, cultura audiovisual y tecnologías digitales».

Precisamente mañana, a las 9: 30 a.m., las profesoras Odet Noa y Miriam Díaz González, del Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Pre-Escolar, impartirán en el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo, una conferencia que se acerca a los niños y las niñas de la primera infancia, sus familias, y la cultura audiovisual. (Con información de ACN y periódico Adelante)