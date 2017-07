Con el medioambiente a cuestas

SANCTI SPÍRITUS.- Jíbaro del trabajo de oficina, Eduard Alejandro Velázquez Palmero prefiere el contacto directo con la naturaleza de este territorio. Lo mismo asciende Topes de Collante, en Trinidad, que se instala una semana en las cuevas del Parque Nacional Caguanes, en Yaguajay. Siempre con el fin de interpretar in situ los diferentes procesos que se generan, tanto de forma voluntaria como por el accionar del resto de los seres humanos.

«El trabajo de campo es muy sabroso porque te permite levantar la información por ti mismo. Son más veraces los resultados. Afortunadamente, la Red Juvenil Ambiental, (RJA) apuesta por eso», asegura quien asume, desde hace muy poco, el timonel de ese grupo en Sancti Spíritus.

Aún con el olor fresco de la Universidad de La Habana, donde se formó como Licenciado en Geografía, este espirituano de 26 años confiesa sentirse sorprendido por la responsabilidad que tiene como especialista de la Unidad de Medio Ambiente de la provincia. Desde su llegada allí, carga sobre sus hombros con la responsabilidad de la conservación del suelo, el agua y el bosque.

«Poco a poco, me he involucrado en un grupo mayor de problemas medioambientales y he participado en diferentes proyectos internacionales para así apostar por la reducción de esos problemas existentes en la provincia», añade.

-¿Por qué la Geografía?

—Porque tiene que ver con toda lo que afecta a nivel mundial a los recursos naturales y los no naturales y que también pertenecen al medio ambiente.

-En los últimos tiempos se ha vuelto a hablar de la Red Juvenil Ambiental, ¿cómo llegas a involucrarte en la misma?

—Mediante las Brigadas Técnicas Juveniles. Afortunadamente, hoy se ha vitalizado su accionar. Queremos en un año hacer recorridos por senderos de la historia y que los jóvenes se sumen de forma voluntaria a cada una de sus propuestas.

-¿Qué problemas medioambientales crees que debe priorizar la RJA?

—La pérdida de la cobertura forestal. Lamentablemente, se decide no sembrar árboles por el concepto de que generan basura al cambiar las hojas o se pierden por las talas indiscriminadas durante los Meteoros en aquellos lugares donde no afectan las redes eléctricas o hidrosanitarias.

«Tener una maseta en un parque no significa que tengamos cobertura forestal. Pero si plantáramos dos o tres árboles contribuiríamos a mejorar la calidad medioambiental porque así disminuimos la carga contaminante de CO2 y otros procesos que se desarrollan comúnmente en la ciudad.

«También tenemos que preocuparnos por la contaminación sonora, no todos los espacios recreativos cuentan con las condiciones óptimas de un diseño acústico adecuado. «Igualmente, hay espacios que no tienen servicios sanitarios y eso genera que los desechos biológicos se expulsen fuera de lugares creados con esa función.

«Pretendemos unir en la red a niños y niñas, jóvenes y personas mayores para que aprenden que desde cada experiencia se pueden minimizar el impacto de tales problemas ambientales».

-¿Consideras que Cuba está preparada para mitigar esos problemas que coexisten junto a los seres humanos?

—Por la enseñanza del Comandante en Jefe somos un país beneficiado en el conocimiento de identificar las problemáticas medioambientales. Pero no podemos quedarnos solo allí, sino que tenemos que lograr que desde sus pequeños espacios se aporte, aunque se crea que es insignificante.

«Un reto importante de la red es socializar las diferentes investigaciones para que esos vacíos de información se vayan cubriendo y se les den a las pesquisas que realizan los jóvenes una utilidad real en función de un mejor país».

-¿Qué deuda personal tienes con el medio ambiente?

—En 1992, Fidel Castro dijo que pagáramos la deuda externa y no la ecológica. Imagínate de qué tamaño es mi deuda. Me toca seguir investigando, apoyar a mis compañeros que no se han graduado y en el terreno me corresponde apoyar en la formación vocacional para ayudar a mitigar los problemas y adoptarnos a ellos.