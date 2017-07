Anuncian ganadores del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio

En los premiados está el pelotón de la vanguardia del periodismo y la prensa a que aspiramos, señaló el Dr. Roger Ricardo Luis, presidente del Jurado, al informar este viernes en la Casa de la Prensa, los ganadores del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio de la Unión de Periodistas de Cuba.

Roger afirmó que él y los demás integrantes del jurado que le acompañaron pudieron constatar lo que se hace en la prensa y exhortó a que el concurso se convierta en un punto de partida para trabajar y elevar la profesionalidad del periodismo cubano.

Aixa Hevia, vicepresidenta primera de la Upec, señaló que lo más importante es que el concurso no se quede en este espacio, sino que irradie hacia la base, se use como instrumento de capacitación al ser una muestra de lo que se publica en los medios de prensa.

Por su parte Bárbara Doval, vicepresidenta de la Upec, felicitó a los ganadores y los miembros del jurado por la labor realizada al ser capaces de analizar las más de 600 obras que se presentaron al concurso.

A continuación los ganadores del concurso:

RADIO

Información

Premio: Raúl Menchaca, Radio Reloj.

Entrevista

Premio: Jessica Mesa Duarte, de Radio 26.

Mención: Elvis Gil Domínguez, de Radio Rebelde.

Comentario

Premio: Elsa Ramos, de Radio Sancti Spíritus.

Menciones: Jesús Álvarez López, de la emisora CMHW y Betty Beatón de CMKC.

Testimonio

Premio: Yaimer Mujica Pérez, de Radio Chambas.

Menciones: Noemí Balmaseda, de Radio Sandino, y Dayana Valdés, de Radio Artemisa.

Reportaje

Premio: Ineibis Marrero García, de Radio Camoa.

Mención: Elsa Ramos, de Radio Sancti Spiritus.

Crónica

Premio: Arelys García, de Radio Sancti Spíritus.

Mención: Sergio Baños Aguiar, de Radio Surco.

Documental

Desierto

Programas informativos:

Andy Duardo, de Radio Mayabeque.

TELEVISIÓN

Información y Crónica

Premio: Anolvis Cuscó Tarradel, de la c0rresponsalía Santiago de Cuba.

Entrevista

Premio: Gianny López Brito, de Tunasvisión.

Mención: Randy Alonso Falcón, de la Mesa Redonda.

Comentario:

Premio: Abdiel Bermúdez Bermúdez, de Telecristal.

Testimonio:

Premio: Leydis Yanet Romero Roselló, de Televisión avileña.

Mención: Yuliet Pérez Calaña de Islavisión.

Reportaje:

Premio: Yordanis Rodríguez Laurencio, de Telecristal.

Mención: Ismary Barcia. Telecentro Perlavisión, y Milenys Torres, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana (SITVC).

Documental:

Premio: Adrián Legrá Correa, de Primadavisión, Baracoa.

Mención: Milton Díaz Canter, del Sistema Informativo de la TV Cubana.

Fotografía:

Premio: Alexander Sosa, de ArtTV.

Programas informativos:

Premio: Diana Rosa Slachlter Piñón, del SITVC.

Mención: Diana Valido Cernuda, del SITVC.

Premio Único de Televisión:

Randy Alonso, de la Mesa Redonda.

FOTOGRAFÍA

Foto Entrevista: Ismael Francisco Arceo, de Cubadebate.

Mención: Gerardo Mayet, del Periódico Victoria.

Foto Informativa: Jorge Luis Guibert García, del periódico Sierra Maestra.

Mención: Pastor Batista, del periódico Invasor.

Fotorreportaje: Heydi Calderón Sánchez, de Radio Holguín.

PRENSA ESCRITA:

Nota informativa

Premio: Roberto Díaz Martorell, corresponsal de JR en la Isla de la Juventud.

Entrevista

Premio: Enrique Ojito y Arelys García, del semanario Escambray.

Menciones: Haydee León Moya, corresponsal de JR en Guantánamo y Luis Raúl Vázquez, corresponsal de JR en Ciego de Ávila.

Reportaje

Premio: Enrique Ojito, del semanario Escambray.

Menciones: Yurisander Guevara, Juventud Rebelde; Laura Lyanet Blanco Betancourt, semanario Vanguardia y Zulariam Pérez Martí y Roberto Alfonso Lara, semanario 5 de Septiembre.

CRÓNICA

Premio: Ricardo Ronquillo, diario Juventud Rebelde.

Menciones: Reinaldo Cedeño, Santiago de Cuba, publicado en JR; y Osviel Castro Mederos, corresponsal de JR en Granma.

COMENTARIO

Premio: Katia Siberia, semanario Invasor.

Mención: Mayte García Tintoré, semanario Sierra Maestra.

ARTÍCULO

Premio: Leidys María Labrador, corresponsal del diario Granma en Las Tunas.

Menciones: Enrique Ojito, semanario Escambray; y Sheyla Delgado Guerra, del diario Granma.

TESTIMONIO

Premio: Jesús Jank Curbelo, periódico Granma.

Mención: Reinaldo Fuentes Rodríguez, del semanario Mayabeque.

PERIODISMO DIGITAL

Mejor trabajo gráfico

Premio: Heidi Calderón Sánchez, de Radio Holguín.

Mejor dossier multimedia:

El Fidel de los jóvenes, Juventud Rebelde.

Mejor cobertura online:

Cobertura de Cubadebate al Tributo Póstumo a Fidel.

Géneros periodísticos

Crónica

Premio: Maritza Eudelia Tejera García, Radio 26.

Comentario

Premio: Yuliet Pérez Calaña, de Islavisión.

Mejor podcast: Serie de trabajos en JR Podcast: Economía, liderazgo y marginalidad. Juventud Rebelde.

Artículo:

Premio: Randy Alonso, de Cubadebate.

Reportaje:

Premio: Oscar Figueredo Reinaldo, Cubadebate.

Mención: Cubana “alicaída”, semanario Ahora.

Entrevista

Premio: Susana Tesoro, de Cubadebate.

Mención: María del Carmen Ramón, de Cubadebate.

La Editorial de la Mujer en Prensa Escrita dio un premio compartido para Margarita Barrios y Yuniel Labacena, de Juventud Rebelde; y María de las Nieves Galá, del periódico Trabajadores; con mención para Darilys Reyes y Rosa María Hernández, del periódico 5 de Septiembre.

Mientras en Radio esa editorial reconoció a Yoanis Fernández, de Radio Chaparra, y a Yaicelin Palmas, de Radio Ariguanabo, como ganadores de ese apartado y mención para Dairón Caballeros, de Radio Habana Cuba. Decidieron dejar desierto los premios en televisión por considerar que no reunían relevancia para ser premiados en el certamen.

ACTAS DEL JURADO POR CATEGORIAS / CONCURSO PERIODISTICO 26 DE JULIO 207

RADIO

El Jurado analizó 156 productos comunicativos.

Información:

Premio:

Raúl Menchaca. Radio Reloj. Por la serie informativa “Tras el rastro de las pérdidas”. Con agudeza y verificación de datos, los trabajos analizan el incumplimiento de los planes de producción y venta de varias empresas. Un suceso económico de alta intensidad que resalta por su interés social y la defensa del verdadero valor noticia.

Entrevista:

Premio:

Jessica Mesa Duarte. Radio 26. Por “El hombre que despertó a Cuba”. Entrevista a la poetisa matancera Carilda Oliver Labra sobre su amistad con el líder de la Revolución cubana Fidel Castro. Aborda detalles inéditos sobre “Canto a Fidel”, declaración de admiración en forma de poesía, escrita en 1957. El material posee excelente factura radiofónica y la entrevistadora logra confesiones de una Carilda emocionada, fiel a la historia y a Fidel. La conversación está signada por la locuacidad y se conserva un hilo narrativo que logra una dramaturgia de interés para la audiencia por su humanismo.

Mención:

Elvis Gil Domínguez. Radio Rebelde. Corresponsalía Mayabeque. Por la entrevista, “La pasión de Tomasita”. En el trabajo el autor logra las confesiones de la repentista Tomasita Quiala ante la pérdida de Fidel Castro Ruz. Junto al dolor y la tristeza, la poetisa se revela como una conversadora ocurrente y desenfadada con reflexiones e improvisaciones inéditas que despiertan el interés del oyente.

Comentario:

Premio:

Elsa Ramos. Radio Sancti Spíritus. ¿Música patriótica para beber cerveza?. Por la valentía al abordar un tema escabroso. Producto comunicativo bien defendido en contenido y forma. Se caracteriza por el empleo de un lenguaje fluido, coloquial y directo alejado de frases hechas y fórmulas gastadas. A través de ejemplos y argumentos invita a compartir opiniones, no a imponerlas.

Menciones:

Jesús Álvarez López. Emisora CMHW, Villa Clara. Comentario relacionado con las irregularidades en la producción y comercialización de carne porcina en su provincia. Resalta por su poder de análisis y convencimiento al revelar con ejemplos concretos y reflexiones valientes las contradicciones en uno de los asuntos más sensibles en la vida del cubano.

Betty Beaton. Emisora CMKC, Santiago de Cuba. Por el comentario. “Pastas cortas, insuficiencias largas”. Denuncia la producción de coditos rechazados por la población debido a su falta de calidad. Por la agudeza en el abordaje de una problemática económica de repercusión social.

Testimonio:

Premio:

Yaimer Mujica Pérez. Radio Chambas, Ciego de Ávila. Por “Simplemente María”. Una historia bien realizada y con riqueza discursiva. Un testimonio humano que enaltece a una mujer común con una triste historia familiar: abandonada por la madre y violada a los 12 anos. Con palabras que conmueven, María cuenta cómo se ha enfrentado a las pruebas que la vida le ha impuesto. Excelente manejo de la música, a través de la cual se estructura el testimonio.

Menciones.

Noemí Balmaseda. Radio Sandino. Por, “De cantos y realidades”, el testimonio de un cubano que entre anécdotas y reflexiones cuenta la crudeza vivida en México, país a donde emigró con el fin de llegar ilegalmente a Estados Unidos. Buena realización radiofónica dentro de la cual se destaca el uso intencionado de la música y los efectos de sonido.

Dayana Valdés. Radio Artemisa. Por “Vinicio Peredo Herrera, un Quijote que conoció a Fidel”. Por la realización radiofónica y la sensibilidad humana trasmitida. Por contar una historia de vida que llega a los públicos.

Reportaje:

Premio:

Ineibis Marrero García. Radio Camoa, Mayabeque. “Agonía postmorten”. La periodista investiga a través del acercamiento a las variadas aristas de las imperfecciones en el trabajo de los Servicios Comunales. Emplea la variedad, así como el contraste de fuentes para revelar las contradicciones en asunto de alta sensibilidad popular. Existe un adecuado manejo de los recursos del discurso radiofónico.

Mención:

Elsa Ramos. Radio Sancti Spíritus. Por la “Serie de reportajes dedicados al mundo agrícola” a través de los cuales se abordan con agudeza temas que van desde la producción hasta la circulación, así como las contradicciones en esa cadena.

Documental:

Desierto

Crónica:

Premio:

Arelys García. Radio Sancti Spíritus. Por “Marisela Jeréz Guerra”, una crónica que cuenta las proezas de un espirituana machetera, la integrante de más edad de la única brigada de mujeres en Cuba dedicada a la chapea de marabú. Con un discurso humano, alejado de dogmas, de adjetivaciones manidas, logra despertar emociones y el interés del público a través un lenguaje sencillo, claro y conversacional. Excelente manejo de los recursos medio, fundamentalmente de los efectos sonoros.

Mención:

Sergio Baños Aguiar. Radio Surco. Ciego de Ávila. Por “Serie de crónicas de viaje”. En 15 capítulos el periodista invita a un recorrido por los lugares más relevantes de la historia de su provincia a través de una mirada crítica y artística a la vez.

Programas informativos:

Andy Duardo, Radio Mayabeque. Por la serie informativa “Presencia”, un acercamiento a la vida y sus protagonistas desde la radio. Por el valor humano y una realización radiofónica bien concebida, que cumple con los rigores del género.

ACTA DEL JURADO DE TELEVISION

El Jurado, integrado por Amada Montano Navarrete, Noel Otaño Reyes y Maribel Acosta Damas como presidenta, analizó 91 productos comunicativos desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de Julio.

Información:

Premio:

Anolvis Cuscó Tarradel Corresponsalía Santiago de Cuba. Por “Incendio Forestal. Peligro inminente”. La presencia del periodista en el lugar de los hechos le otorga inmediatez, valor noticia y credibilidad a un suceso relevante y de gran impacto social, por la calidad de la fotografía y la implicación en periodismo de riesgo.

Entrevista:

Premio:

Gianny López Brito de Tunasvisión. Por “Oficio de altura”. Entrevista a desmochador de palmas por lograr un discurso sensible de un personaje empático. Se le añade la excelente fotografía y el acertado montaje audiovisual.

Mención

Randy Alonso Falcón de la Mesa Redonda Por “Entrevista a Eusebio Leal” Se le reconoce el sentido oportuno, la valiosa información develada, el carisma y la personalidad del entrevistado y la buena conducción de la entrevista.

Comentario:

Premio:

Abdiel Bermúdez Bermúdez de Telecristal. Por “Manada en el mercado” Por la calidad de los juicios ante un problema social latente hoy en Cuba y que tienen que ver con el comportamiento ciudadano inadecuado. Tiene además como valor el uso de imágenes tomadas desde un móvil y obtenidas por el periodista lo que demuestra las potencialidades del periodismo ciudadano.

Testimonio:

Premio:

Leydis Yanet Romero Roselló de Televisión avileña. Por “Amar en femenino” Es una historia de mucha sensibilidad y de gran actualidad acerca de los derechos sobre el matrimonio igualitario. Se le reconoce la buena utilización de la lógica discursiva, el montaje en función del relato audiovisual y la naturalidad y sinceridad de las testimoniantes.

Mención.

Yuliet Pérez Calaña de Islavisión. Por “Yo también luché en Angola”. Por la correcta selección del entrevistado y los matices con que cuenta su historia. Y por rescatar un relato valioso de una parte importante de la historia de Cuba.

Reportaje:

Premio

Yordanis Rodríguez Laurencio de Telecristal. Por “Anomalías en Arroyo Seco” Por develar en profundidad una historia que denuncia el burocratismo y la ineficiencia administrativa. Se le destaca la utilización y el contraste entre las diferentes fuentes utilizadas y el seguimiento del problema hasta su solución.

Mención

Ismary Barcia. Telecentro Perlavisión. Por “Juegos peligrosos” Por la agudeza y sensibilidad en la denuncia de un tema tan delicado como el asedio de los niños al turismo en Cienfuegos.

Mención

Milenys Torres del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por “Los deambulantes de La Habana”. Por mostrar con elevada sensibilidad un agudo problema de La Habana de hoy. Por recoger testimonios de todos los actores implicados en el fenómeno y por el uso del lenguaje audiovisual con impacto emocional y humano.

Documental:

Premio

Adrián Legrá Correa de Primadavisión Baracoa, por “Fe”. Refleja el documental el antes y el después del paso del huracán Mathews. Posee una excelente fotografía. Recoge el espíritu del documental “Ciclón” de Santiago Álvarez y refleja la otra imagen del fenómeno meteorológico desde el imaginario y la identidad local.

Mención

Milton Díaz Canter del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, por “La ruta de Fidel”. Es un material altamente emotivo que realza la figura de Fidel desde la perspectiva de su pérdida con excelentes testimonios.

Crónica:

Anolvis Cuscó Tarradel de la Corresponsalía Santiago de Cuba. Por la serie de crónicas desde Haití. Con un lenguaje sencillo, sus relatos emocionan, involucran al espectador y los sienta a reflexionar. Con una historia bien contada, el periodista ofrece rostros y nombres a las miserias e injusticias de este mundo que los grandes medios suelen ocultar.

Fotografía:

Alexander Sosa de Arttv Por “Video pausa: Costa Sur-Artemisa” En un trabajo sencillo, de programación de cambio, se refleja la calidad de las imágenes, el adecuado encuadre y la composición con imágenes sugerentes y hermosas.

Programas informativos:

Premio

Diana Rosa Slachlachter Piñón del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por “La fórmula de la vida” Este programa es el resultado de una profunda investigación sobre un tema de gran trascendencia para la supervivencia de la especie humana que es la sequía. Utiliza imágenes diversas con narración amena y montaje ágil y atractivo con códigos muy contemporáneos de la realización audiovisual. Se le destaca el uso responsable e intencional de la información que trasmite.

Mención

Diana Valido Cernuda del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por “Justo en la Diana”, un espacio de impacto sobre un tema del acontecer internacional bien conducido, apropiado uso de la gráfica y análisis retrospectivo que tributa a una mejor comprensión del tema.

Premio Único de Televisión:

Randy Alonso de la Mesa Redonda. Por las Mesas Redondas “Hasta siempre Comandante” I y II. Por la trascendencia del suceso histórico, la calidad de la entrega audiovisual, la excepcionalidad de los testimonios expuestos, la extraordinaria sensibilidad con que fueron abordados los relatos de un suceso que estremeció a Cuba y al mundo.

ACTA DEL JURADO DE FOTOGRAFIA

Jurados: Anaray Lorenzo Collazo, Marcelino Vázquez y Ricardo López Hevia

Como cada año el jurado convocado se reúne para deliberar los trabajos en las diferentes categorías a concursar.

Con una participación de 32 trabajos en general divididos en Entrevista (7) Informativa (14) y Fotorreportaje (11)

De unos 15 medios y representadas 8 provincias después de una semana de análisis de todas las propuestas el jurado llego a la siguiente conclusión:

Se concede el premio en la categoría Foto Entrevista a Ismael Francisco Arceo de Cubadebate por la obra Paula Alí, una Mujer predestinada para la actuación.

Argumentación

Por el manejo preciso de la técnica de la fotografía del retrato, que logra ilustrar toda la personalidad y la intensidad de la entrevistada.

Se otorga una mención a Gerardo Mayet, del Periódico Victoria, de la Isla de la Juventud, por la obra No Podemos Olvidar.

En la categoría Foto Informativa, el premio le fue otorgado a Jorge Luis Guibert García, del periódico Sierra Maestra, por la obra Para siempre en tu Santiago.

Argumentación

El autor logra con esta imagen trasmitir toda la carga emotiva e informativa que para Cuba y el mundo tuvo el momento del reposo final de Fidel en su Santiago.

El jurado acordó otorgar una mención a Pastor Batista, del periódico El Invasor, por la obra El ambiente huele a zafra.

En la categoría Fotorreportaje, el premio le fue otorgado a Heydi Calderón Sánchez, de Radio Holguín, por la obra Imágenes de sol en los campos de Cuba.

Argumentación

Con una selección atinada de imágenes, la autora tuvo la capacidad de lograr un fotorreportaje bien estructurado con la visualidad e intencionalidad que requiere este género periodístico.

ACTA DE PRENSA ESCRITA

Jurado integrado por Roger Ricardo Luis, presidente, Bárbara Vasallo Vasallo, Iramis Alonso Porro, Elson Conepción Pérez, Ariel Terrero Escalante y Joel Mayor Lorán

Nota informativa

Premio

Roberto Díaz Martorell, corresponsal de JR en la Isla de la Juventud, por:

“Isla de la Juventud

En “jaque” transportación marítima de pasajeros”

Se ajusta a los elementos distintivos del género al tocar un tema de acuciante y sensible actualidad de gran impacto social con buen uso de la contrastación de fuentes.

Entrevista

Premio

Enrique Ojito y Arelys García, del semanario Escambray por:

“Su sueño dorado era que uno de Los Cinco traicionara”

Entrevista a Gerardo Hernández Nordelo en que se ponen de relieve aspectos inéditos o pocos conocidos vividos por el héroe en las cárceles donde estuvo confinado.

Menciones:

Haydee León Moya, corresponsal de JR en Guatánamo Contrapunteo del hombre y la naturaleza.

Luis Raúl Vázquez, corresponsal de JR en Ciego de Ávila por Fui, me jugué la vida y no me arrepiento.

Reportaje

Enrique Ojito, periodista del semanario Escambray por:

El riesgo de correrse por tercera

Aborda un tema polémico, vinculado con la disciplina fiscal de los nuevos actores económicos de la sociedad, con empleo acertado de recursos del lenguaje literario y, a la vez, comunicación clara de un asunto complejo. Mediante entrevistas, un contraste eficaz de fuentes e investigación en el terreno, investiga ángulos variados del problema, con un enfoque agudo y argumentos convincentes. Emplea infografías atinadas. Título sugerente.

Menciones:

Yurisander Guevara, Juventud Rebelde, por “Cuballama: en la ruta de los fraudes telefónicos”

Laura Lyanet Blanco Betancourt, semanario Vanguardia, por “La ruta entrampada del petróleo”

Zulariam Pérez Martí y Roberto Alfonso Lara, semanario 5 de Septiembre, por “Metieron forro… ¡con el arroz!”

CRÓNICA

Premio

Ricardo Ronquillo, diario Juventud Rebelde, por:

“Matthew y las de Egipto”

Arista novedosa que refleja los efectos del referido huracán en medio de otro “huracán” de coberturas parecidas, contada con el donaire y la sabrosura del propio lenguaje de los montañeses protagonistas. El autor acude a referentes y sentidos múltiples del suceso que a primera vista podrían parecer ser triviales. Un ejemplo de como un texto puede dialogar con fluidez, sin rupturas, la información científica, el anecdotario y la visión popular, con lo cual se obtiene una historia sazonada, acabada.

Menciones

Reinaldo Cedeño, periodista de Santiago de Cuba, publicado en JR, por “Si pudiera ser un abrazo”.

Osviel Castro Mederos, corresponsal de JR en Granma, por “La muerte púbica de la gallina”

COMENTARIO

Premio

Katia Siberia, semanario Invasor, por:

“La vida en un cilindro”

Aborda un tema de alta sensibilidad social: el acceso de los enfermos a los balones de oxígenos. La autora parte de una exhaustiva investigación, consulta fuentes para llegar a exponer sus puntos de vistas y conclusiones. Lo hace desde una perspectiva bien argumentada, pondera y valiente sin dejar de abordar cada arista del complejo asunto. Emplea un lenguaje sobrio, convincente y no cae en las trampas de la sensiblería.

Mención

Mayte García Tintoré, semanario Sierra Maestra, por “Confía, pero controla”.

ARTÍCULO

Premio

Leidys María Labrador, corresponsal del diario Granma en Las Tunas, por:

“Valor contra valor”

La pérdida de valores en nuestra sociedad es el centro de las reflexiones de este trabajo donde la autora emplea convincentes argumentos que toma de la compleja trama social que conforma el problémico mosaico contextual cubano. Se distingue, asimismo, por un estilo expositivo claro y sobrio donde cada idea se nos revela con fuerza, convicción y nos hace el llamado a mirarnos por dentro, a nuestro entorno y más allá.

Menciones

Enrique Ojito, semanario Escambray, por “Los que dirigen son hombres, no dioses”.

Sheyla Delgado Guerra, del diario Granma, por “Hijos de un mismo amor, enemigos de un mismo odio”.

TESTIMONIO

Premio

Jesús Jank Curbelo, periódico Granma, por:“Instinto”

Con dominio del género, el autor brinda un fresco de la realidad de la tragedia acaecida con el paso de Matthew por el extremo más oriental de Cuba. Son valores de esta entrega periodística los vigorosos y bellos recursos expresivos, la sensibilidad y el buen olfato para encontrar y mostrar los personajes, momentos y acciones significativas que dan vida a este relato testimonial franco y sobrecogedor que lo hace una pieza infaltable para relatar la historia de esta catástrofe.

Mención

Reinaldo Fuentes Rodríguez, del semanario Mayabeque, por “El silvestre de Moralitos”.

ACTA DEL JURADO DE PERIODISMO DIGITAL

ACTA PERIODISMO DIGITAL

Teniendo en cuenta la calidad de los contenidos y el uso de los recursos multimediales propios del periodismo digital, el jurado en la categoría de periodismo digital integrado por Beatriz Pérez Alonso y Manuel Henríquez Lagarde decidió otorgar los siguientes premios y en menciones a:

Mejor blog personal: Premio desierto

Mejor trabajo gráfico:

Crecida de río Toa derriba puente que une a Holguín con Guantánamo (+ Fotos)

Heidi Calderón Sánchez

De Radio Holguín

Publicado en Cubadebate

http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/10/08/crecida-de-rio-toa-derriba-puente-que-une-a-holguin-con-guantanamo-fotos/#.WUB4d_k1_IU

Mejor dossier multimedia:

El Fidel de los jóvenes / Juventud Rebelde /

http://www.juventudrebelde.cu/el-fidel-de-los-jovenes

Mejor cobertura online:

Cobertura de Cubadebate al Tributo Póstumo a Fidel / http://www.cubadebate.cu/serie/homenaje-a-fidel

Géneros periodísticos

Crónica:

ReminiscenciaS de un teatro / Maritza Eudelia Tejera García / Radio 26 /http://www.radio26.cu/2017/04/06/reminiscencias-de-un-teatro/

Comentario:

Estar vivos y estar felices / Yuliet Pérez Calaña / Islavisión / http://http://www.islavision.icrt.cu/2017/06/05/estar-vivos-y-felices/

Mejor podcast: Serie de trabajos en JR Podcast: Economía, liderazgo y marginalidad / Juventud Rebelde

Artículo:

El bloqueo que nos marca

Randy Alonso

Cubadebate

Reportaje:

Serie Empresa Estatal Socialista

Oscar Figueredo Reinaldo

Cubadebate

Mención para: Cubana “alicaída” (+Video, Infografía y Fotos) http://www.ahora.cu/secciones/punto-de-mira/28258-cubana-alicaida-video-inforgrafia-y-fotos

Entrevista

Paula Alí, una mujer predestinada para la actuación

Susana Tesoro

Cubadebate

Mención para: La II Guerra Mundial contada por una sobreviviente (+ Video) María del Carmen Ramón

Cubadebate

Información: Desierto

(Tomado de cubaperiodistas.cu)