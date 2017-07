Entrénate con la fotografía de paisajes (II)

Este mes, como te habíamos anunciado, continuamos con la fotografía de paisajes, solo que no serán tu objetivo los escenarios naturales. Deberás ahora voltear miras hacia las ciudades y esforzarte en captar el espíritu de estos ecosistemas contemporáneos.

Encontrarás detalles y ambientes sorprendentes en modernas urbes, en villas coloniales (restauradas o no), e incluso en las comunidades rurales. El elemento humano te será de mucha utilidad a la hora de componer tu imagen. Recuerda que una parte fundamental de la identidad visual de una ciudad, son las personas que la habitan. Por ello no dejes de detenerte en las historias personales, aunque a diferencia de técnicas como el retrato, no será el hombre el único centro de atención, sino un coprotagonista.

Puedes mandar tu foto a nuestros correos concurso@juventudrebelde.cu y lamiradadellector@gmail.com. Recuerda adjuntar tus datos, la historia de la imagen y la ubicación geográfica del lugar (país, ciudad, municipio, barrio...) donde fue hecha. La obra debe ser original. El plazo de admisión vence el 31 de julio.

Como siempre te dejamos algunos consejos que te serán de utilidad para trabajar con este tipo de fotografía. Consulta además los que publicamos en la convocatoria de junio para la fotografía de paisajes naturales, algunos podrás retomarlos para esta. Las luz, la perspectiva y la composición serán aspectos fundamentales a tener en cuenta.

Diez consejos para lograr mejores fotografías de paisajes urbanos

1- Por supuesto, un objetivo gran angular nos ayudará en la captura de un gran horizonte, y un teleobjetivo hará que las cosas lejanas que aparezcan más cerca, pero eso no debería ser una de nuestras preocupaciones, necesitamos concentrarnos más en lo que realmente importa en este tipo de fotografía, la luz, la perspectiva y la composición.

Foto: Mauricio Fernández Albán

2- La fotografía de paisaje urbano no se trata sólo de los edificios y el horizonte estupendo. De hecho, muchos fotógrafos deciden disparar a la gente, yendo a trabajar o también se pueden encontrar carteles humorísticos o interesantes.

Foto: Omar Sanz.

3- Si estamos fotografiando por la noche, debemos asegurarnos de cambiar los ajustes de la luz de la cámara para compensar el intenso brillo de las luces de la ciudad. Las fotos enfocadas se pueden lograr mediante el uso de velocidades de obturación lo suficientemente rápidas para evitar cualquier movimiento de la cámara que pudiera ocurrir. Si no podemos ajustar una velocidad de obturación rápida, consideremos entonces el uso de un trípode.

Foto. Jorge González Núñez.

Por el contrario las bajas velocidades de obturación te permitirán lograr efectos de movimiento con las luces de los autos. Prepara tu trípode también para esto.

4- La luz del mediodía puede ser dura y hará que los colores se vean fundidos. Al hacer paisajes urbanos es mejor elegir una luz más cálida y más bella. Uno de los mejores momentos para tomar paisajes urbanos es al atardecer y al anochecer. Los tonos del cielo y las nubes son simplemente preciosos y la cálida luz del sol ofrece diferentes opciones.

Foto: Internet.

5- Momento ideal: Una vez que has decidido cuál es el momento ideal, es probable que debas regresar en más de una ocasión a la misma hora, para obtener lo que deseas; el clima podría no ayudar y la foto resultar sin atractivo.

6- La posición del sol con respecto a la cámara creara diferentes resultados; si se encuentra frente a ti debes cuidar que no se queme la foto; la mayoría de los expertos recomienda que este a tus espaldas, pero también puedes conseguir buenos resultados, si está a un costado.

7- Fíjate un motivo único y sácale el máximo partido. Fíjate en las puertas, en pequeñas fachadas, en el transporte, en lugares abandonados, en la singularidad de la arquitectura (ya sea clásica o contemporánea), en carteles, señales y letreros (que dan mucho juego) o simplemente céntrate en esos pequeños detalles que definen la idiosincrasia de una ciudad o un barrio o simplemente la de la vida urbana.

Por supuesto, no podemos obviar las panorámicas, muy apropiadas en este tipo de paisaje.

Foto: Internet.

8- Busca la originalidad, huye de los tópicos: Una buena manera de lograr instantáneas originales de ciudades muy conocidas y fotografiadas es husmear por rincones menos conocidos, por esas calles menos típicas. Aprovecha para olvidarte del centro histórico o de las zonas más populares y explora otros barrios, suburbios e intenta encontrar también ahí paisajes y motivos recurrentes.

Autor: Mauricio Fernándes Albán

9- ¿Cuándo incluir personas?: Piensa antes si su aparición es relevante, si aporta interés a tu motivo o simplemente están ahí y quizás no te ayuden en la composición. Si realmente solo distraen, mejor que las obvies (busca otro momento más tranquilo o se pacientes hasta que no tengas a nadie, aunque dependerá del lugar)

Foto: Daniel Ernesto Mendoza Pimentel

10- El horizonte: No coloques el horizonte en el centro porque sí, sin explorar la escena antes e ignorando posibles puntos de interés. Si el cielo merece la pena y está, por ejemplo, cargado de una formación nubosa imponente, no temas en convertirlo en el centro de atención. Baja la línea de horizonte y que el cielo brille con luz propia. Exactamente igual si es el suelo el que se presenta más atractivo. Sube la línea del horizonte y deja que la textura que te ha llamado la atención llene el encuadre.

Foto: Roberto Suárez.

Tomado de clubdefotografia.net