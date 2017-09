Uno de los sectores de las telecomunicaciones más golpeados por el huracán Irma fue la telefonía fija, informó este jueves Raúl Capote Fernández, director de Comunicación Institucional del Ministerio de Comunicaciones (Mincom).

Según los datos ofrecidos en un encuentro con la prensa, se contabilizaron 202 816 afectaciones, de las cuales han sido solucionadas 135 479, aproximadamente el 63,4 por ciento, entre telefonía fija alternativa, básica, centros agentes, teléfonos públicos y la transmisión de datos.

Con respecto a la telefonía celular, uno de los servicios más demandados por la población, al redactar estas líneas solamente el municipio de Calimete, en la provincia de Matanzas, se había reportado sin cobertura alguna. El resto del país cuenta con este servicio.

El principal problema en esta área —explicó el funcionario— viene dado por la caída de las torres de transmisión, cuya reparación es más complicada que la de los postes y el cableado de la telefonía fija.

Añadió que aún no se maneja la cifra exacta de torres dañadas, debido a que hay lugares a los cuales todavía no se ha podido acceder. «Aunque se hayan afectado varias radiobases —mayormente por problemas de energía— existe capacidad para extender el servicio a otras zonas y no detener la telefonía móvil», aseguró Capote.

Con respecto a las zonas wifi, trascendió que se ha restablecido alrededor de 62 por ciento de las existentes en toda la Isla. Si bien aún se reinstalan algunos equipos que fueron retirados para su preservación, hay áreas que todavía no pueden brindar servicios hasta que se restituya por completo el fluido eléctrico que los alimenta.

En cuanto a la Radio y la Televisión, que incluye la radiodifusión de onda media, onda corta y de frecuencia modulada, así como la televisión analógica y la televisión digital, se han rehabilitado 210 de los 331 daños contabilizados.

Las zonas con más problemas en estos servicios son Aniceto Pérez, en Artemisa; Cayo Coco, en Ciego de Ávila; Cayo Romano, en Camagüey, y Cayo Santa María, en Villa Clara.

Para apoyar la recuperación del país en el ámbito de las telecomunicaciones, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ha enviado 402 trabajadores hacia las provincias más afectadas, mientras que Radiocuba apoya las labores con 123 compañeros.