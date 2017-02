Boloña cumple sus promesas

Cuando el joven tipógrafo Esteban José Boloña compró su imprenta al naviero Azpeitia y pidió licencia al Cabildo para abrir su establecimiento, del que salieron a partir de 1780 importantes impresos, no imaginó quizá que su hijo José Severino, quien heredó el negocio en 1817 al morir el padre, se convertiría, en las primeras décadas del siglo XIX, en el mejor impresor de la Isla. Tampoco sospechó que su apellido nombraría el sello de una de las editoriales cubanas más prestigiosas.

Desde su nacimiento en la década del 90 del siglo pasado, Ediciones Boloña sobresale por la riqueza de su contenido y la belleza de sus diseños. Sus producciones han sido premiadas en variadas ocasiones y aumentan cada año sin que eso menoscabe la alta calidad y preciosismo que le caracterizan. De sus más recientes propuestas ofreció detalles recientemente Mario Cremata, director de la Editorial, quien afirmó que Boloña estará con 18 nuevos títulos en la XXVI Feria Internacional del Libro de La Habana. Sus presentaciones serán en la Calle de Madera, de la Plaza de Armas.

Para la ocasión tendremos, finalmente, el Devocionario nuevo y completísimo en prosa y verso, de Gertrudis Gómez de Avellaneda (viernes 10, 10.00 a.m.). El texto es una especie de largo mea culpa, al retrato de una existencia ya declinante que se prepara para la hora del juicio final, adelantó Cremata.

Ese mismo día, dijo, pero en horas de la tarde, Nelson Melero Lazo ofrecerá al público lector «un procedimiento de trabajo, útil para la ejecución de los proyectos de revalorización y salvaguarda de los bienes del patrimonio cultural inmueble», mediante la obra Análisis y evaluación de edificaciones.

Listos también están para ser presentados los textos Hijo de mi tiempo y Aeterna sapientia (sábado 11, 10:00 a.m.), de Eusebio Leal Spengler, Historiador de La Habana y premio nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2016; así como Una casa en Amargura, de la escritora española Elisa Vázquez de Gey, quien para reconstruir la atmósfera de la época trabajó en los archivos cubanos y contó con el apoyo de la Oficina del Historiador (domingo 12, 10:00 a.m.).

Otras propuestas que también seducen

La antología poética Sitio, de Fina García Marrúz, saldrá publicada dentro de unos pocos días. El lunes 13, a las 2:30 p.m., igual verá la luz José Lezama Lima en su centenario, de autores varios. Al día siguiente estarán al alcance: El juego galante, de Félix Julio Alfonso; Epistolario. Emilio Roig de Leuchsenring. Libro Cuarto, el cual fue compilado por Nancy Alonso y Grisel Terrón; y Cuba y la guerra de independencia de los Estados Unidos, de Emilio Roig de Leuchsenring.

Integran también la nómina de Boloña: Obras. Apostillas (tres volúmenes), Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal (miércoles 15, 2:30 p.m); La esencia de los vinos, Fernando Fernández Milián (jueves 16, 10:00 a.m); Cuba en sepia, José Antonio Michelena (viernes 17, 10:00 a.m.); y Damas, esfinges y mambisas. Mujeres en la fotografía cubana. 1840-1902, Grethel Morell Otero; Old Cuba, Alicia E. García, en coedición con Rizzoli, de Nueva York, y Campesinos, Julio Larramendi y Chip Cooper, realizado junto a Ediciones Polimita. Los tres últimos tienen prevista su presentación para el sábado 18.

Los interesados en las publicaciones seriadas de la Oficina del Historiador podrán hallar en la Calle de Madera: Opus Habana. Vol. XVI/ No. 3 ago. 2015/ abr. 2016; Gabinete de Arqueología. Boletín no. 11, año 11, 2015; y la multimedia Museo de San Salvador de La Punta (viernes 17, 2.30 p.m.).

El 16, Boloña dará a conocer en la Casa de las Tejas Verdes el libro Centenario de Miramar. Reparto habanero, compendio de ensayos acerca de la evolución urbanística, histórica y social del afamado reparto del municipio de Playa y de algunas de sus ampliaciones. Cien plumillas de igual número de lugares emblemáticos de la zona, realizadas por Evelio Toledo, acompañan este material y lo enriquecen.