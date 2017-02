Bienvenido el mundo de las maravillas

Cuando las puertas de la antigua fortaleza de La Cabaña se abran este 9 de febrero a la 26 edición de la Feria Internacional del Libro, decenas de personajes infanto-juveniles, algunos nuevos y otros ya conocidos, recorrerán las bóvedas y calles adoquinadas de ese lugar lleno de historia, en busca de los cientos de niños, adolescentes y jóvenes que acudirán a ese recinto y a otros muchos sitios habilitados en diversos espacios de la capital, en busca de polvo de estrellas en envoltura de papel.

Tendrán muchísimo de donde escoger entre las más de 700 novedades editoriales que se han pensado para esta Feria que a cada paso nos recordará a ese Fidel nuestro que la soñó para que la lectura se convirtiera en una necesidad espiritual. Tanto le interesaba al líder de la Revolución el ser que sostendría con sus acciones y pensamiento un proyecto tremendamente humanista como el cubano que insitía: «Nosotros no le decimos al pueblo: ¡cree! Le decimos: ¡lee!».

Por supuesto que esta Feria, que tiene al Comandante en Jefe como inspiración máxima, ofrece una oportunidad envidiable: la de conectarnos aun más con sus ejemplares vida y obra, esas que inspiraron a Ángel Velazco a concebir un libro profusamente ilustrado al estilo de Fidel, el muchacho de Birán (Gente Nueva); como también apasionaron a Omar Felipe Mauri, María Esther Lemus, Wimar Verdecia e Irán Hernández, al punto de que tuvieron que escribir Tiempo de cocuyos (Editorial Pablo de la Torriente).

Y es que Fidel era y es un paradigma, un referente tan enorme, que los servicios secretos de Estados Unidos no vieron otra manera de intentar extinguir su luz que eliminándolo físicamente. De esa pesadilla que se impusieron en los últimos 50 años se nutrieron los dos tomos de El que debe vivir (Capitán San Luis), textos que no deberías pasar por alto.

Es difícil que a estas alturas no hayas devorado una obra imprescindible para conocer más a fondo a Fidel que La Historia me absolverá. Este libro que recoge el alegato de autodefensa por el asalto al Moncada que lideró el 26 de Julio de 1953, regresa ahora pero con una edición anotada que enriqueció la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado (El juicio del Moncada, de Marta Rojas, es un complemento ideal que nos ha ofrecido la Editorial Oriente). Por ser un documento que resumió magistralmente el programa político y de acción del movimiento revolucionario y por adelantarnos la asombrosa visión de futuro de Fidel, a La Historia me absolverá habrá que volver una y otra vez.

Otras coordenadas

Según se ha anunciado, este año se ha realizado una producción de cuatro millones de ejemplares, pero, ¿cómo pueden orientarse entre un número elevado de títulos de interés? JR quisiera que este encuentro con los libros sea un viaje fantástico y sorprendente. Por eso les deja esta especie de guía que los acerque a títulos que no debieran perderse.

La lista bien podría estar integrada por No logo. El poder de las marcas, de Naomi Klein (Editorial Nuevo Milenio), el cual indaga sobre la creciente influencia que ejercen las grandes multinacionales sobre el comercio mundial de artículos de consumo.

Con valoraciones muy elogiosas ha sido recibido este libro que escudriña no solo en el proceso seguido por las corporaciones para ganar terreno en los espacios culturales y educativos, sino que llaman la atención los efectos de la globalización sobre la estabilidad laboral, entre otros temas de interés.

La sinopsis de El crimen de El Estrella del Mar es una invitación a leer una novela que los críticos clasifican dentro de la mejor literatura contemporánea. Su autor, Joseph O’ Connor, cuenta una historia que arranca en 1847, cuando «el Estrella del Mar zarpa hacia Nueva York desde una Irlanda desgarrada por la injusticia y la hambruna. A bordo viajan centenares de emigrantes que oscilan entre el optimismo y la desesperación. Entre ellos, un asesino ávido por consumar una venganza antes de que concluyan los 26 días que dura la travesía».

Estamos ante un texto fascinante que atrapa no únicamente por la intriga que el autor compone de modo genial en este viaje a través del Atlántico, sino además porque nos entera de cómo se producía y cuál era la justificación histórica para que tuviera lugar la emigración del pueblo irlandés hacia América del Norte buscando mejores condiciones de subsistencia.

Por Oriente, aparece otra interesante trama que de seguro mantendrá en vilo al joven lector. Se trata de El comité de la noche, de Belén Gopegui. Esta novela de una autora que no resulta desconocida para el público cubano nos hace testigo del chantaje que sufre Carla, una empleada de los laboratorios Pharmen, para formar parte de una operación ilegal que persigue la privatización de las donaciones de sangre; a la vez un grupo de activistas le pide su colaboración para desactivar la maniobra de la empresa.

Varios críticos coinciden en señalar que en El comité de la noche, «Belén describe con minuiciosidad la vida cotidiana de las protagonistas, convirtiéndolas en personajes tan sólidos como reales. Su trama de thriller acaba enganchando a lectores de todos los gustos, al tiempo que no les dejará indiferentes».

Libros para abrazar

Con la satisfacción de pensar insistentemente en el goce de sus lectores, la holguinera Ediciones La Luz es un sello cuyas propuestas debieras perseguir, sobre todo en este 2017 en que anda celebrando sus dos décadas de existencia. Lo mejor es que La Luz, digna representante de la juvenil Asociación Hermanos Saíz (AHS), no ha querido cogerse la fiesta para sí sola y ha convidado a lo más selecto de los premios Calendario, que tienen idéntica edad, para armar llamativas complicaciones.

Así, por ejemplo, Eldys Baratute Benavides y Rafael González se encargaron de Mi patio guarda un secreto, antología con más de cien dibujos realizados a cuatro colores, la cual se concentró en la literatura infantil. Aquí hallarás historias que dialogan con la vida del cubano actual, problemáticas en las que puede verse involucrado un niño, tales como el divorcio de los padres, la discriminación racial, conflictos de género, diferencias sociales; pero también historias de corte fabuloso donde aparecen duendes, hadas y dragones, todos escritos con diafanidad y precisión que contribuyen a una comunicación rápida y efectiva con los más pequeños.

Como para que la coloques en un lugar especial de tu librero y que te ayuden también a enamorar (ideal en ese sentido también el cancionero Luna del 64, de Liuba María Hevia), reflexionar o a convencer, adquiere de inmediato La isla de los peces blancos y ten confianza en la selección de poesía que hicieron Ray Faxas, Margarita Mosquera y Luis Yuseff. De Veinte cuentos de humor y Otto autor desesperado no te daré detalles porque presiento que no podrás resistirte ante estos cuentos que ganaron el Premio Aquelarre y reunió Carlos Fundora Hernández.

Sí, definitivamente es muy complejo poder elegir entre tantas buenas novedades, porque si tu alma es muy, muy joven, no tengo que decirte que los estantes de Gente Nueva y la Casa Editora Abril esperarán por ti. Si te cae en las manos El gran libro de Chamaquili ni te lo pienses dos veces: llévatelo contigo. Tiene toda la razón Sonia Betacort, poeta y profesora de la Universidad de Salamanca, cuando afirma que Alexis Díaz-Pimienta «ha creado una fábula maravillosa para grandes y chicos. Chamaquili ha conseguido desarrollar una de las habilidades más imponentes de los cuentos infantiles: acompañar las emociones. La amistad, el amor, la soledad, el aprendizaje, la corporeidad, el miedo, la valentía, aparecen en las historias de este niño universal que conoce a la perfección el camino del guiño poético y del calambur. ¡Chiquititos, a volar!», nos invita Sonia, como igual se podrá volar con Cuentan que Penélope II (Alberto Jorge Yáñez Quiñoa); y con Mariana y la Internet (Ernesto Pérez Castillo).

Por último, me encantaría que no perdieras de vista El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. ¿Por qué? Quienes mejor lo explican son los especialistas de La Luz: «los abrazos de los que habla Galeano son diversos: el abrazo fraterno, el abrazo de amigos que se reencuentran después del exilio (o se despiden), el abrazo entre un hombre y una mujer que inventan por primera vez el amor, el abrazo que a tantos les falta, a tantos hombres, mujeres y niños solos que lo necesitarían».

Juventud Rebelde cree firmemente que nos hace mucho, mucho bien, abrazar con frecuencia un buen libro. Entonces, no desperdicies esta oportunidad.