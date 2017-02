La Feria hoy

LA CABAÑA: SALA NICOLÁS GUILLÉN: 10:00 a.m., Coloquio Fidel, política y cultura. Cultura y humanismo en Fidel; 2:00 p.m., Las crónicas de Segunda Cita, de Guillermo Rodríguez Rivera (Ediciones La Memoria); 4:00 p.m., otorgamiento del Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2016 a Eusebio Leal Spengler. SALA JOSÉ A. PORTUONDO: 11:00 a.m., premiación del concurso El rasguño en la piedra (CubaSí, AHS, JR, La pupila asombrada); 2:00 p.m., Vidas de Caliban. Herencia y porvenir del calibanismo, compilación de Julio César Guanche (Editorial José Martí). SALA ALEJO CARPENTIER: 1:00 p.m., presentación de Marilyn en el Caribe, Raúl Vallejo (Arte y Literatura); 2:00 p.m., panel La novela histórica como elemento de la construcción cultural americana. SALA JOSÉ LEZAMA LIMA: 11:00 a.m., Penélope/Árbol aéreo; El sueño y la lluvia; Árboles para soñar, Jorge Dávila Vázquez (EDINUM); 12:00 m., panel por los 80 años de Severo Sarduy, panelistas: Pedro de Jesús, Margarita Mateo y Cira Romero (Letras Cubanas). K-8: Sala País Invitado: 11:00 a.m., panel Identidad y literatura para niños y jóvenes en Canadá; 2:00 p.m., Retrato de autora: Margaret Pokiak-Fenton; 4:00 p.m., Retrato de autora: Aline Apostolska. STAND J-9: Proyecto Colección Sur Editores: 1:00 p.m., homenaje a Fidel. SALA K 5: Proyecto cultural Nuestra historia y Fidel: 11:00 a.m., Un niño llamado Fidel Alejandro, María L. García Moreno, Rafaela Valerino, Ángel Velazco. (Verde Olivo). PABELLÓN CUBA: SALÓN DE MAYO: 10:30 a.m., panel de literatura infantil ¿Sopa de palabras?; 11:00 a.m., reconocimiento a Ediciones La Luz por su aniversario 20, presentación de El libro de los abrazos, Eduardo Galeano. LA PÉRGOLA: 12:00 m., encuentro interactivo con niños; 1:00 p.m., Veinte cuentos de humor y Otto autor desesperado (antología del Premio Aquelarre de Cuento), Carlos Fundora (La Luz); 2:00 p.m., subasta de libros raros y de uso, conduce: Yoss; 4:00 p.m., Café Wichy, invitados: Rochy Ameneiro, David Blanco, Ernesto Blanco, Rodrigo Ameneiro y Tania Haase. CASA DEL ALBA CULTURAL: Coloquio de Ciencias Sociales: 10:00 a.m., panel Distintas manifestaciones de la equidad social y su relación con el perfeccionamiento de la sociedad cubana actual.

