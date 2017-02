Conquista Chucho Valdés su sexto Premio Grammy

El reconocido pianista cubano Chucho Valdés junto a su agrupación los Afro Cuban Messengers, se alzó con un Premio Grammy 2017 al Mejor Álbum de Jazz Latino, por su disco Tributo a Irakere: Live In Marciac.

En la ceremonia de premiación, efectuada este pasado domingo en el Staples Center de Los Ángeles, el músico agradeció a los organizadores del Grammy, a la Academia, y al festival de Marciac, donde se grabó el disco, según reportó la ACN.

También recordó a los miembros de la agrupación que ya han fallecido, a los Irakeres originales y a todos los que pasaron por la banda, según dio a conocer el sitio web del Premio.

El fonograma, grabado en vivo en un concierto en Francia y en el que aparecen piezas como Juana 1600, es un homenaje a la banda que fundó hace 40 años.

Junto al ganador de seis Grammys y tres Latin Grammy, resultaron nominados en ese apartado las placas: Entre Colegas, de Andy González; Madera Latino: A Latin Jazz Perspective On The Music Of Woody Shaw, de Brian Lynch y un grupo de artistas; Canto América, de Michael Spiro, Wayne Wallace y La Orquesta Sinfonietta; y 30, del trío Da Paz.

La gran triunfadora de la noche resultó la cantante británica Adele, quien se llevó los más importantes lauros con el disco 25 y la canción Hello.

Por su parte el fonograma La Fantasía. Homenaje a Juan Formell (Egrem / Sony Music), del Tren de la música cubana Los Van Van estuvo nominado en la categoría de Best Tropical Latin Álbum (Mejor disco tropical).

Los galardones más importantes de la música en Estados Unidos son otorgados anualmente por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, y en esta, su edición 59, se compitió en 84 categorías.