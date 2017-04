Rey por un día y con manos enfangadas

Nikita Golubev mueve rápidamente sus manos sobre el lienzo que ha escogido para dejar plasmada sus piezas maestras. De seguro no tiene más de media hora para pintar. Puede ser sorprendido y perderá la oportunidad que se le da en cualquier calle de Moscú, y la singular tela escapársele a la velocidad del vehículo sobre el cual trabaja con un tipo de pintura también especial, el fango.

Antes de que eche a andar el camión de carga o el carro ligero, la firma queda estampada ProBoyNick…

Pues sí, este ilustrador free lance, como se dice en Instagram y en Facebook —donde deja constancia en fotos de sus obras de arte—, ha escogido las carrocerías de aquellos vehículos que sus conductores no limpian a menudo y el fango de las carreteras ofrece la mejor opción.

La ocurrencia de convertirse en un artista callejero le está dando más celebridad que sus carteles de cine u otras ilustraciones, y los seguidores de sus hazañas se cuentan ya por miles y en uno que otro mensaje de admiración sale el de periodistas que quieren entrevistarlo para garantizar un reportaje singular.

El artista autodidacta de 36 años solo comenzó a pintar sobre los carros en esta primavera de 2017, aprovechando ese lodo que facilitan las calles y carreteras donde la nieve derretida se convierte en una costra fangosa.

En Facebook escribió…

«Más que todo me gusta experimentar con diferentes medios. Ilustración de libros, pinturas murales, objetos de la calle, diseños de caracteres y más. Ahora estoy inventando #pinturasucia (#dirtypainting) dibujando con pinceles y mis dedos sobre camiones sucios. Nunca se sabe qué viene después, así que permanezca atento».

Según Russia Today, Nikita Golubev, o ProBoyNick, fue entrevistado por el periodista Ivan Urgant en el más popular show televisivo de la tarde, y ahí le confesó que como promedio para terminar cada pieza cuenta con 30 minutos, pues incluso ha pintado con los choferes durmiendo dentro del vehículo.

Pero no a todos les disgusta que les haya puesto en evidencia por la suciedad del vehículo. Afirma ProBoyNick que uno de los dueños, le pidió que le pintara la imagen permanentemente. Se trata de la del búho.

Así trabaja

Golubev sale a las calles bien temprano en las mañanas para buscar el lienzo perfecto para trabajar en paz. Eso sí, tiene su favorito —y lo podemos comprobar por las fotos—, el camión de producción rusa Gazelle.

No dice si el trabajo lo hace bien tarde en la noche o en las madrugadas, aunque lo cierto es que en esas horas deja plasmados los post en las redes sociales.

De todas formas, por estos días está anunciado que pronto subirá un video del proceso de su #dirtycarart o #dirtpainting.

Como ya dijimos, le sobran admiradores desde que en este mes de abril comenzó exponer sus sensacionales obras de mugre en las redes sociales. Los «me gusta» se cuentan por miles y así son los mensajes.

—Hombre, usted es un verdadero genio.

—Amo su trabajo.

—¡Sorprendente!

—¡Increíble!

—Su página es una de las páginas más dopista que he encontrado, me encanta!

—Eres absolutamente sorprendente. Tírenle una mirada a este tipo.

—Esta puede ser un tatuaje dopado.

Bueno, amig@, carros sucios hay en todo el mundo. Si tienes el talento, cuando veas uno, no dejes solo la huella de tus dedos, tu nombre acompañado de un corazón partido por… o un feo epíteto para el dueño que no lo limpia. No te resistas a la tentación y trata de emular a ProBoyNick acompañándolo en su arte efímero.