El Jazz toca su mejor solo en Cuba

La magia nocturna e inexplicable del Jazz, que sabe curar y encender las almas, llenó el aire en el Día de ese amado género. La celebración tuvo de todo lo que no podía faltar, desde voces e instrumentistas provenientes de las culturas más distantes y poéticas, hasta mezclas sonoras del delicioso pastiche que ya caracteriza el género en nuestro país, con el latin jazz. Y no faltó el toque de distinción de tener junto a músicos cubanos los que llegaron desde Norteamérica, la otra importante cuna de ese ritmo, incluido el artista de cine Will Smith, que si bien no es músico, sí se confiesa un amante empedernido.

De tanta riqueza de sensaciones dio cuenta el lente inquisidor de Roberto Ruíz, imágenes con las que Juventud Rebelde hace partícipes a quienes sienten admiración por este tesoro humano que es el Jazz.

El colorido que reunió a las estrellas de la celebración.

Entre los legendarios y los noveles, nuestro Chucho Valdés.

Cassandra Wilson y Harold López Nussa.

Esperanza Spalding, joven promesa del jazz.

Rodolfo Rubalcaba, al piano.

Herbie Hancok, pianista y embajador de buena voluntad de la Unesco para el diálogo intercultural.

Marcus Miller.

Melisa Aldana, saxofonista y Kurt Elling, vocalista, comparten un momento juntos.

Pancho Amat, maestro del tres, y Dhafer Yousseff, intérprete y vocalista.

Quincy Jones reconocido músico ganador de 24 premios Grammy, junto a Will Smith.

Regina Carter, violinista y Youn Sun Nah, vocalista.

Richard Bona, bajista y melodista de Camerún.

Will Smith.