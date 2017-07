Desnuda y para siempre, nuevo libro de Carilda

MATANZAS.— Víspera del cumpleaños 95 de Carilda Oliver Labra la visité en su casa de Tirry 81, donde con su optimismo perpetuo conversó de varios temas históricos, de su vida y de la literatura.

Allí coincidí con los miembros del consejo de dirección del Museo provincial Palacio de Junco, que le llevaron un obsequio por su onomástico.

«Agradezco que por 25 años hayan acogido mi tertulia en esa institución cultural», manifestó Carilda.

En la sala, sentada en su sillón predilecto, contó anécdotas en una tarde en que nos sorprendió al dedicarnos su último libro Desnuda y para siempre, que será presentado este jueves como regalo de cumpleaños.

«Es una hermosa edición que agradezco mucho», dijo la poetisa, quien atesora más de 30 libros publicados por diversas editoriales de la isla y el extranjero.

El volumen de la Editorial Ácana, de Camagüey, cuenta con 51 poemas, entre ellos: Escrita sobre humo; Memoria de la fiebre; No me canso, mi amor, ya de quererte; Hombres que me servisteis de verano; Haremos un disparate; Es una carta donde digo amado; Guárdame el tiempo; Sálvame; Error de magia; Discurso de Eva; el conocidísimo Me desordeno, amor, me desordeno; y cierra con Desnudo y para siempre, que da título al texto.

«Es un consuelo tierno saber que en un futuro no muy lejano tendremos una venturosa existencia porque otros repetirán el delicioso descalabro de amar sin pedir permiso», escribió en el prólogo Raidel Hernández Fernández, su esposo.

«Durante todos estos años me sostuvo la esperanza de convertirme en esa clase de amante que tú misma eres, y perseguí el rastro de la mujer que se atrevió a la insensatez de llevar su cuerpo hasta los libros para dejarlo desnudo en las intemperies del poema», dejó plasmado el también escritor y poeta.

«Ahora no me resisto al deleite de ponerte un poquito de tiempo en estas páginas y aunque el libro sea el único espacio donde no puedo dar contigo, la mujer que aquí se queda se te parece porque es feliz y canta, y porque ha dejado para mí una luz encendida», refiere Raidel.

«Este poemario traspasa el umbral de una casa, recorre laberintos, amores del ayer y el hoy revoletean las páginas de este erótico eco de vida: la noche, la luz, la muerte, el adiós, el reencuentro, la soledad, la esperanza, la sed y la locura que brota desde la cascada al mar…», sintetiza Odalys Calderín, quien tuvo a su cargo la edición.

El nuevo libro de Carilda consta de 5 000 ejemplares, 107 páginas y cuenta con un excelente diseño general y composición de Eduardo Rodríguez Martínez, ilustraciones de Robert Pons, y la corrección de Yamilé Aiello Bahamonde.