¡Una hora que le zumbe!

24 de febrero de 2015. Raúl le impone los títulos de Héroes de la República de Cuba a los Cinco. Con «producción ejecutiva» de Miguel Díaz-Canel, La Colmenita protagoniza un espectáculo con motivo de tan esperado acontecimiento en el Palacio de las Convenciones de La Habana, que por vez primera se transforma en un verdadero teatro, con toda la magia que ello significa. «Es en ese momento cuando surge la idea de que nuestra compañía infantil de teatro le celebre el 90 cumpleaños a Fidel», rememora Carlos Alberto «Tin» Cremata, para que Juventud Rebelde entienda cómo nació La Colmena TV, el singular espacio de participación que tuvo su edición inaugural hace dos días.

«Recuerdo que terminada la representación, con la cual homenajeamos al Comandante en Jefe, Díaz-Canel se nos acercó para transmitirnos un mensaje de Raúl y un abrazo: “No solo hicieron feliz a Fidel, sino también a toda Cuba”, nos mandó a decir el General de Ejército. Es entonces cuando el Primer Vicepresidente me mira y me manifiesta: “Creo que ya llegó la hora de que hagan un programa de televisión”. “A ellos les hace falta un canal”, agregó entonces con su humor característico Abel (Prieto), quien se hallaba a su lado.

«Acepté con una condición: No se iba a premiar la excelencia artística. En todo caso reconoceríamos los valores humanos o la integralidad. Porque no estamos ante un profesional, sino un niño que está jugando a...

«Fíjate que el programa lo escribe Jaime Fort, el mismo guionista de Vivir del cuento, quien es fundador de La Colmena. Por eso el tono que hemos empleado es muy paródico. Se percatarán de ello, porque está en el espíritu del espacio».

La competencia

Provenientes de las provincias de Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus y Granma, son 32 niños, cuyas edades van de cinco a 14 años, los que competirán durante los cuatro próximos programas a partir de sus habilidades como actores, bailarines y cantantes en miniatura.

Luego iniciarán las Competencias Sorpresas, las cuales permitirán a Osvaldo Doimeadiós, Carmen Rosa López y a Emiliano Sardiñas, premiar atendiendo a los valores humanos y la integralidad.

«Existe un cliché con esto, como una listica que es siempre la misma, y hemos olvidado que la espontaneidad forma parte de los valores humanos, como también la autenticidad, el carisma, la simpatía... En este país se puede ser cualquier cosa menos pesao...», enfatiza Cremata.

«Estos chamas supertalentosos concursarán, además, lo mismo a ordeñar una chiva, que conformando un grupo musical sin saber tocar. Así el jurado determinará dónde se refleja mejor, digamos, el trabajo en equipo, la solidaridad, el altruismo...».

Confiesa Tin a JR que, en sus casi 28 años con La Colmenita, jamás había hecho un casting. «Admito que estoy engolosinado porque nunca en mi vida he trabajado con niños-talento. Aquellos que integran la compañía van sumando habilidades con la labor que realizamos, pero no entran a partir de un examen. Ahora me hallo con estos geniecillos que poseen un talento desmesurado.

«Por supuesto que el casting no se desarrolló buscando sobre todo que a los participantes les sobrara simpatía, originalidad, ingenio..., porque lo que queremos es que al día siguiente de la transmisión la gente en la calle comente: ¿viste lo que dijo el gordito anoche?».

Talento y corazón

De la mano de RTV Comercial y de la Empresa de Informática y Medios Audiovisuales del Ministerio de Educación, Cinesoft, estará llegando durante diez viernes consecutivos (siempre a las 8:30 p.m., por Cubavisión) La Colmena TV, con el propósito de regalarle a la familia cubana una hora que le zumbe.

De diversas maneras, Iván Barreto Gelles, director general de Cinesoft, tuvo que ver con su aparición. De hecho, el fue quien puso en contacto al «cabecilla» de La Colmenita con Joel Ortega, director general de RTV Comercial.

«Tin deseaba que Cinesoft se integrara como casa productora del Mined, pero realmente creía que RTV Comercial era la empresa indicada para lograr ese alto nivel de realización que exige un espectáculo televisivo en la actualidad. Nos encontramos los tres y decidimos que si no competían los muchachos de La Colmenita el espacio se debía llamar La Colmena TV, porque en verdad ese sería el escenario donde se insertarían los concursantes para prepararse con vistas a una competencia de talento y de corazón.

«Ellos llevan dos meses viviendo el modelo pedagógico de La Colmenita, que ha creado un método muy eficaz para la enseñanza de la Historia, para la formación integral.

«Cinesoft también aportó un poquito de financiamiento porque nos interesa que este tipo de programas se ubique en la preferencia de la familia cubana, y que además se pueda debatir en las escuelas. Sí, La Colmena TV puede ser una mina de oro».

Así también lo considera el experimentado Danilo Sirio, quien se encarga de la dirección general para TV. «Jamás había trabajado con niños directamente. No obstante, tenía muchos deseos de poder trabajar con Tin. Ahora se nos dio esta oportunidad que ha sido un regalo mutuo.

«Te aseguro que me siento muy contento, porque se trata de un proyecto bello. Admira ver el resultado del empeño y la labor humanísima y social que Tin ha llevado adelante con los pequeños. Es increíble cómo los ha acercado, con la complicidad de su equipo a la obra de Martí, cómo ha conseguido que profundicen en la historia de nuestro país y que se sientan más orgullosos de ser cubanos.

«Es algo que nos está faltando en la Televisión, a pesar de que hemos realizado millones de intentos. Recientemente hemos enrumbado el camino con Duaba, por ejemplo, y con LCB: La otra guerra. Justo ahora con RTV Comercial estamos involucrados en un proyecto nombrado Patria, con el cual pondremos a grandes héroes como Ignacio Agramonte, Maceo, Carlos Manuel de Céspedes... más al alcance del corazón de la gente.

«La Colmena TV es otro paso hacia ese objetivo. Y funciona porque se han cuidado su realización, los guiones, el vestuario, la escenografía... Por todo ello creo que gustará a todos», enfatiza Sirio.

Para Karel Renzoli, quien está muy próximo a Danilo Sirio como director para la TV, ya La Colmena TV se ubicó en el sitial de honor dentro de su carrera iniciada en 1999. «Siento que es un gran privilegio ser parte de este proyecto. Ya había “ponchado” la cámara en algunos espectáculos de La Colmenita para la televisión, pero no había tenido esta unión que me trae tan entusiasmado.

«Ando maravillado, porque en el ISA nos decían que no existía nada más complejo que trabajar con niños, pero tengo que reconocer que me ha encantado. ¿Estrés? ¡Estrés es lo que me provocan los músicos a la hora de grabar Piso 6! (sonríe).

«Ha sido una experiencia muy gratificante. Esta tropa que dirige Tin me llena de regocijo, por eso me estoy esforzando al máximo para estar a la altura de esos grandes profesionales que me acompañan, como Danilo (de chama no me perdía ni un solo 9550 con esa sed mía por aprender); como Ángel Alderete, creador de la fotografía de clásicos como Algo más que soñar y La gran Rebelión...; como René Baños (Sampling) quien se ha responsabilizado con la música original y los arreglos, mientras que Yuly Rodríguez ha asumido las coreografías...

«¿Y qué decir de ese ejército sui géneris de Tin? Porque La Colmenita es la gran anfitriona con su orquesta que interpreta la banda sonora en vivo, en tanto tres de los muchachos que crecieron y se formaron en su seno: Marlon Pijuán, Sandra Castillo y Carolina Fernández, hacen la conducción. Y Cremata tiene toda la razón: son un showman y dos showomens, porque no solo conducen sino que también tocan una pila de instrumentos, bailan, cantan y actúan perfectamente».

Los pequeños «sustitutos»

Como mismo Sonando y Bailando en Cuba, La Colmena TV se ha propuesto renamorar a todos los cubanos con lo mejor de nuestra música. Está claro que ese es un certero modus operandi de RTV Comercial.

En los días que vienen, especialmente los viernes y los domingos en que se retransmite, la pequeña pantalla se anotará un tanto a su favor cuando 32 contendientes infantiles se dispongan a defender temas memorables de la cancionística, compuestos por Sindo, Matamoros, Corona, Formell, Silvio...

De seguro que el público quedará embobecido con lo que lograrán Ernestico Escalona, Indira Arrastía, Dévorah Rojas, Sahilis Cisneros y Claudia «Muma» Alvariño (esta última también codirectora en lo artístico de La Colmena TV), convertidos en guías o mentores de los cuatro equipos.

«Mira, en el casting se presentaron verdaderos ángeles que cantan, bailadores fabulosos..., pero no quedaron, porque no queríamos repetir el esquema de Sonando o de Bailando con niños. Nos propusimos un proyecto diferente, que apelara sobre todo a las esencias», explica Muma.

«Para mí ha significado un avance en mi profesión. Y requiere que pongamos todo nuestro amor, experiencia y conocimientos en función del equipo, pues encuentras a unos que cantan muy bien, a otros que sobresalen en el baile, mientras están aquellos que son unos bárbaros actuando; mas debo conseguir que los ocho hagan de todo, y que además se sientan felices en este juego que les hemos inventado y en el cual también reciben apoyo de los colmeneros, quienes se han transformado en sus padrinos. Ha sido divertido y novedoso».

Los geniales y pequeñines Danna Barcia, Erika Llano y Héctor Luis Tenrero se ubican entre los que más ayudan, siempre y cuando no estén desempeñando el rol de presentadores «sustitutos». De hecho, se lo pensaron un poquito para responder unas pocas preguntas de JR, porque la verdad es que andaban muy ocupados en sus funciones.

—Erika, ¿cómo llegaste a La Colmenita?

—Bien.

—¿Qué es lo que más te gusta hacer?

—Bailar, actuar, jugar con mis amiguitos, e interpretar a Ricitos Valdés... Entrar al escenario cantando: ¡Ricitos, Ricitos, Ricitos Valdés!

—Danna, ¿qué te atrae de La Colmena TV?

—La merienda y el almuerzo, porque como son niños nuevos, está más rica... (sonríe con picardía). No, chico, es algo muy bueno para mí porque hago amigos. Desde los seis años estoy estudiando teatro y ahora aprendo de la TV. Como dice Martí: «No se sabe bien sino lo que se descubre». Y yo estoy descubriendo la televisión, lo buena y divertida que es.

—Hectico, me dicen que entraste a la compañía con tres años y ahora tienes seis…, que haces hasta un personaje en La cucarachita...

—Sí, el acompañante del Gallo, que toca la guitarra.

—¡Tocas la guitarra!

—No, mijo, de mentirita.

—Y...

—¡Y que continúe La Colmena TV!