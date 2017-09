Compositor estadounidense Rufus Wainwright anuncia concierto en Cuba

El cantante y compositor estadounidense Rufus Wainwright ofrecerá un concierto el próximo 24 de septiembre en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

La entidad es la primera de su tipo en abrir puertas dentro de Cuba, luego del paso devastador del huracán Irma por el país que ha obligado a cancelar una serie de eventos culturales y de otros tipos.

Según está previsto, la Orquesta Sinfónica del propio teatro, dirigida por Giovanni Duarte, acompañará al músico norteamericano, que tendrá como invitado especial al cantautor local Carlos Varela.

Wainwright es visto como uno de los vocalistas más destacados de su generación, con una sólida carrera como solista que inició hace más de dos décadas, y el pasado año se presentó en Fábrica de Arte Cubano, en la capital cubana, indicó Cubadebate.

El artista confesó sentir admiración por la cultura cubana y adelantó que en el venidero concierto tocará junto a algunos de los mejores músicos de la nación caribeña.

El repertorio de Wainwright abarca el pop, el art-rock, la música clásica y la ópera, que le ha valido ser alabado por la crítica y tener miles de seguidores en todo el mundo.

De los varios álbumes del músico sobresalen Rufus Does Judy at Carnegie Hall, así como los discos The Stars, Rufus Wainwrgiht y Release The Stars.

Sus interpretaciones de Hallelujah, en la banda sonora de la película de animados Shrek, y de Across the Universe, en el musical del mismo nombre en torno a las canciones de The Beatles, son clásicos contemporáneos de las bandas sonoras del cine estadounidense.