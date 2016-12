Club japonés de béisbol Chiba Lotte pierde al cubano Alfredo Despaigne

Tras tres temporadas en la Liga Profesional de Béisbol de Japón (LPJ) con el equipo Chiba Lotte Marines, el pelotero cuba no Alfredo Despaigne Rodríguez jugará con otro conjunto en la próxima campaña, luego de tener en 2016 sus mejores resultados en el país asiático.



Según informa Zona de Strike, blog especializado en béisbol, los Marines abandonaron la carrera para volver a firmar al cuba no, que terminó su contrato este año, por el elevado precio del fuerte bateador de 30 años de edad, deseado por varios planteles, reportó la ACN.



El sitio Béisbol Japonés precisa que Shinpei Hayashi, directivo de Chiba Lotte, anunció la nueva oferta de ese club a Despaigne, consistente en un contrato de 10,2 millones de dólares por tres años, pero existen mejores propuestas, como las de los Halcones de Softbank, quienes ofrecen poco más de 16 millones por los servicios del cuba no, durante tres campañas.



En una entrevista, publicada en el sitio digital del periódico Granma el 23 de noviembre último, el sobresaliente atleta expresó que tenía ofertas muy buenas de tres equipos y estaba esperando para decidirse después de las reuniones con los representantes de cada uno.



En 2016, el potente bateador, debutante en la LPJ en 2014, tuvo su mejor temporada allá, a pesar de no participar en varios encuentros por lesión en una muñeca, pues anotó más de 80 carreras, impulsó más de 90 y logró 26 jonrones, récord personal en una misma campaña para él en Japón, incluidos dos en la postemporada.



Su promedio ofensivo fue de 280, gracias a 139 hits en 496 oportunidades, y tuvo un aceptable promedio de embasado de 361, disparó 27 dobles y recibió 64 bases por bolas.



En su primera participación allá, bateó para 311, con 12 jonrones y 33 empujadas, pero solo estuvo en 45 partidos.



Un año después jugó en 103, de los 144 de la etapa regular, con un bajo promedio de 258 y 18 cuadrangulares.



Antes de firmar contrato con el Chiba Lotte Marines, participó en 11 Series Nacionales de Béisbol (SNB) de Cuba con 232 «bambinazos» y 780 carreras impulsadas, según estadísticas de la página oficial de la Federación Cuba na de Béisbol.



Debutante en SNB con el conjunto de Granma en el 2004, su marca de 36 «vuelacercas», conseguida en el año 2012, es el récord para una campaña regular aquí.



Halcones de SoftBank es uno de los clubes más ricos de Japón y tiene especial interés en Despaigne porque necesita reforzar su ofensiva, para lo cual el cuba no es una muy buena opción, pues está adaptado al régimen de entrenamientos y ha demostrado su calidad en el torneo japonés.

