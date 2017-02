Sustancias que roban oro

Usain Bolt ha perdido uno de sus nueve oros olímpicos. Fue la noticia del jueves 25 de enero. Al rayo de Beijing, Londres y Río no se le conoce en su carrera ninguna infracción de dopaje, pero será despojado ahora del título del relevo 4 x 100 metros en los Juegos Olímpicos de 2008.

La sanción tiene su causa en que el jamaicano Nesta Carter dio positivo a la methylhexaneamina, estimulante considerado una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Y al ser él uno de los integrantes del cuarteto, el resto del equipo también pierde sus medallas y se les invalida el crono registrado.

De izquierda a derecha, los corredores jamaicanos Nesta Carter y Usain Bolt, quienes perdieron el título olímpico de la prueba de relevo de 4x100 metros de Beijing 2008. Foto: AFP

Carter es uno entre los 98 sancionados por un proceso de reanálisis de muestras de Beijing 2008 y de Londres 2012, del cual se esperan otros escándalos, pues aún no finaliza.

Así, con el doping como tema caliente en los diarios y las redes sociales, llegaron a la Redacción digital de Juventud Rebelde la doctora Yahumara Castro Gutiérrez y el máster Rodny Montes de Oca, expertos en la lucha contra el dopaje en Cuba, quienes dieron respuestas muy explícitas a una veintena de preguntas formuladas por nuestros lectores en la web. De ese diálogo con los cibernautas les proponemos una síntesis…

Mirarnos por dentro

—Ray, Saoul y el Quisquilloso: ¿Cuántos deportistas cubanos actualmente cumplen sentencia por haber sido pillados?

—Doctora Yahumara Castro (YC), jefa de la Brigada Nacional Antidoping: Soy médico y trabajo en el Instituto de Medicina del Deporte. En Cuba los casos positivos estadísticamente se encuentran entre tres o cuatro anualmente.

«En el año 2016 tres atletas, pertenecientes a las disciplinas de balonmano, levantamiento de pesas y ciclismo, dieron positivo a la prueba de control doping y cumplen ahora sanción. Igualmente la discóbola Yarelis Barrios, luego del reanálisis de las muestras de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, resultó positiva a acetazolamida, un diurético contemplado en la lista de sustancias prohibidas».

—Giselle: ¿Cómo se expresa el fenómeno en Cuba? ¿Qué se hace para evitarlo?

—YC: Por lo general, las infracciones más frecuentes han sido por la aparición de diuréticos, que se utilizan en el deporte para enmascarar otras sustancias o para disminuir el peso corporal. No obstante, en 2015 se sancionaron cuatro ciclistas por el uso de la hormona eritropoyetina, que proporciona mayor aporte de oxígeno a los músculos.

«Cuando un atleta es positivo al doping, el Panel Disciplinario del Órgano Nacional Antidopaje de la República de Cuba (ONAC) se encarga de analizar, evaluar y proceder a la sanción aplicable, en dependencia del grado de culpabilidad.

«Si se demuestra que actuó de manera intencional, se aplica la mayor sanción. No se procede así si fue por falta de conocimiento de la lista de prohibiciones de la AMA o por descuido suyo o de la familia.

«Para evitar este flagelo existen programas educativos que involucran a atletas, entrenadores y personal médico. También contribuyen a prevenirlo la tríada médica de cada selección nacional, la cual está conformada por el médico, el sicólogo y el fisioterapeuta. Ellos están vinculados diariamente con los atletas y velan por su salud. Pese a esta atención, es insuficiente el conocimiento de los atletas y su familia sobre el tema, los que a veces no ven peligro en usar un medicamento sin consultarlo antes con su médico u otro especialista en medicina deportiva».

—Chino y Yenia: ¿Por qué en Cuba no se publican los casos de doping? ¿Qué fiabilidad ofrecen los exámenes practicados para detectarlos?

—Máster Rodny Montes de Oca (RMO), director del Laboratorio Antidoping de La Habana: Nuestra institución lleva 13 años acreditada por los organismos internacionales que rigen esta actividad. En este período hemos tenido años sin dopaje y otros en que sí, como el 2015, con siete casos.

Los analistas desconocen el nombre de los atletas que investigan Foto: Abel Rojas

«En la rutina de trabajo, el laboratorio desconoce a quién pertenecen las muestras de orina o sangre recibidas. De ellas solo sabemos el país, deporte y sexo del atleta. Estas se identifican con un código numérico, pero al llegar se recodifican, y es con el nuevo número que trabajan los especialistas.

«No podemos llevar la cifra de casos positivos, pues muchas veces aparecen sustancias prohibidas en la muestra y el atleta no se ha dopado, pues puede estar autorizado a consumirlas por problemas de salud.

«Los resultados de los análisis se le entregan al ONAC, que sí conoce el nombre de los atletas. Por ello, divulgar esos resultados no corresponde al laboratorio, sino a las entidades que gestionan las pruebas. Hasta donde sé, no hay una vía creada para este fin.

Laboratorio Antidoping de La Habana. Foto: Abel Rojas Barallobre



«YC: Cuando el atleta es positivo a un control, se somete a un proceso de revisión por el Panel Disciplinario del ONAC. Si concluido el proceso se determina que se dopó, el dato pudiera hacerse público. Mas, en nuestro país no tenemos mecanismos concebidos para brindar esta información, ello debe lograrse en el futuro».

¿Aut: ventaja o desventaja?

El corredor británico Mo Farah ganador de los títulos olímpicos en las pruebas de 5.000 y 10.000 metros en Río 2016. Foto: Getty Images

—Yalba: Que atletas de nivel mundial como Rafael Nadal o Mo Farah compitan bajo el efecto de sustancias dopantes prescriptas por sus médicos, ¿no pone en desventaja a sus contrarios?

—RMO: Te respondo con otra pregunta: «¿No está en desventaja un atleta que enfermo compite con otros en plenitud de salud?». El consumo de una sustancia prohibida por atletas que lo necesitan, solo los equipara con sus rivales en el terreno de juego. En realidad, les brinda pocas ventajas, pues al estar enfermos suplen esta deficiencia para poder competir. Antes de aprobar esto, los atletas son evaluados por equipos médicos que certifican que obligatoriamente tienen que competir bajo el consumo de estos medicamentos y que no existe tratamiento alternativo.

«YC: Cualquier deportista puede ser autorizado a usar un medicamento incluido en la lista de prohibiciones de AMA, si su problema de salud fue documentado y avalado por especialistas.

«Para obtener una Exención de Uso Terapéutico (TUE, por sus siglas en inglés), o Autorizo de Uso Terapéutico (AUT), el Órgano Nacional Antidopaje realiza un proceso de evaluación. Si un atleta hipertenso toma enalapril y no estabiliza su presión arterial, necesita usar un diurético. Para ello se pone en contacto con el Órgano Nacional Antidopaje de Cuba y solicita un AUT con exámenes complementarios y la explicación facultativa de por qué requiere este medicamento. Su caso es evaluado por el Comité de autorización, que lo aprueba o no. El AUT se renueva en dependencia de la evolución de la enfermedad.

«También se puede conceder un AUT retroactivo, cuando, por urgencia médica, al deportista se le suministró un medicamento embarazoso».

Vericuetos del fraude

—Yiyi: ¿A algún atleta le han retirado su medalla y luego la sustancia por la que se le penalizó dejó de ser prohibida?

—RMO: Sí, la cafeína estaba incluida en la lista de sustancias prohibidas y varios atletas dieron positivo a su consumo. Los sancionados no fueron perdonados después, pues violaron lo establecido cuando estaba prohibido su uso.

—Yenia: ¿En ese caso se le devuelve la medalla?

—RMO: No. Incluso, si un atleta trafica, intenta su uso o trata de dopar a otro atleta, también se considera dopaje. Puede ser sancionado por el mero hecho de tener en su poder una sustancia prohibida, ya que es una violación de las normas antidopaje.

—Gabriel Cabrera: ¿Puede descalificarse a un deportista por una prueba retroactiva que dé positivo a una sustancia que no era considerada prohibida en el momento en que compitió?

La tenista María Sharapova en el 2016 fue positiva al meldoniun. Foto: Getty Images

—RMO: No, claro que no. La tenista Sharapova llevaba diez años tomando meldoniun y su uso se prohibió a partir del 2016, año en que dio positiva a él. Sucede lo contrario con el dopaje genético (uso de genes para estimular la producción natural de alguna proteína o factor que mejore el rendimiento), que desde hace años se incluye en la lista de la AMA. Sin embargo, aunque se prohíbe, hasta el momento no hay métodos implementados en los laboratorios para detectarlo; sí los hay en fase de pruebas.

—Americano: Si un país chequea a sus atletas y están limpios, ¿cómo es que años después se detecta una sustancia prohibida en alguno de ellos?

—RMO: Los análisis antidopaje son puntuales. Un control puede dar negativo en la mañana y, en la tarde del mismo día, al analizar otra muestra, puede ser positivo. Simplemente, en ese lapso consumió la sustancia. Te ilustro con una anécdota: hubo un grupo de atletas cuyo país no recuerdo, del que se tenía información que se dopaban. En el momento de abordar el avión hacia una competencia internacional, se les hizo controles antidopaje y todos dieron negativos. Horas después, al llegar a su destino, en la escalerilla del avión los esperaban los oficiales de control antidopaje. A ese segundo control sí dieron positivo. ¿Inexplicable, verdad? Se doparon durante el vuelo.

—Santanita: ¿Puede algún país admitir a conciencia que sus deportistas usen sustancias prohibidas?

—RMO: La lista de sustancias prohibidas en el deporte es una norma internacional emitida por la AMA. Todos los países deben aplicar ese reglamento, pero en el deporte rentado a veces funciona de manera diferente. En el béisbol de Grandes Ligas, los casos positivos no son sancionados a cuatro años como exige la AMA. Simplemente, les aplican multas o suspensiones de unos cuantos juegos. Por ello sus atletas no pueden competir en eventos de «juego limpio», tales como juegos olímpicos, panamericanos y campeonatos mundiales.

—Javier Medina: Tengo un niño en una escuela de deportes. ¿Podría facilitar la lista de esas sustancias prohibidas?

—RMO: Puede pasar por el Instituto de Medicina Deportiva o al Laboratorio Antidoping y solicitar una aplicación para móvil que contiene esta lista, o acceder a la página oficial de la AMA.

—Juan: En alimentos comunes, ¿cuáles son las sustancias que pueden dar un resultado adverso?

—RMO: El glicerol, pero para este existe un límite permisible en la orina, por encima del cual es positiva. También el clembuterol, que se le suministra al ganado para incrementar la masa muscular y pasa a los atletas que consuman estas carnes. El problema es discernir si fue intencional o por contaminación. Al clembuterol resultó positivo Alberto Contador, ciclista español.

De sustancias prohibidas

Además de la lista de AMA, algunos deportes tienen sus propias restricciones. El alcohol solo se prohíbe en deportes aéreos, automovilismo, arquería y botes con motor. Los betabloqueadores, medicamentos usados para el tratamiento de la presión arterial, solo están vedados en tiro, tiro con arco, golf, automovilismo y otras pocas disciplinas. Las sustancias más usadas para doparse son los esteroides anabólicos (estanozolol, nandrolona, testosterona), los estimulantes (anfetaminas, cocaína) y los diuréticos y agentes enmascarantes.

Alberto Contador una leyenda del ciclismo español en el 2001 resultó positivo al clembuterol.Foto: tomada del sitio www.albertocontador.org/biografia/