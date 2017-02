Lectores al bate

Hice un ejercicio sencillo: les pedí a diez personas que me enviaran su equipo Cuba. Entre los consultados había colegas, amistades, peloteros y entrenadores. Ninguna propuesta fue igual a otra. Había coincidencia, eso sí, en más de un 80 por ciento. Sin embargo, todos incluyeron a Julio Pablo Martínez y a Jonder Martínez, dos que no están en la nómina inscrita por nuestro país para el 4to. Clásico Mundial.

Esos han sido los dos nombres más mencionados en los comentarios que he recibido por distintas vías desde que se difundió la relación de 28 jugadores. Hemos acumulado cerca de un centenar de mensajes y casi todos se refieren a esas ausencias; más sorprendió la de Julio Pablo.

Ya la dirección del equipo tuvo voz en nuestras páginas a través del entrenador Carlos Louis, toca ahora a los aficionados. Pero antes, algunos criterios. Una selección nacional, ya se sabe, no es un Todos Estrellas; no solo cuentan los numeritos de cada atleta. En el mundo, los directores hacen las convocatorias de acuerdo con su concepto del juego y es justo que Carlos Martí y su cuerpo técnico hayan tenido ese derecho ahora. Ellos hicieron sus análisis y hay que aceptarlos, para eso son los responsables del destino de esa selección.

¿Qué dice la gente? De todo. Hay argumentos más creíbles sobre algunas ausencias; otros menos fundamentados, hasta los folclóricos que aluden al fatalismo geográfico del guantanamero Julio Pablo, o que no tiene «padrino».

A Ray le sobra Céspedes (Yoelkis). «Era escoger entre Víctor Víctor (VV) y Céspedes. Debieron ser Cepeda, Despaigne, Roel, Julio Pablo y entre VV/Céspedes. La verdad, cualquiera de los dos me viene bien, son jóvenes y rápidos, pero no llevar a ambos.»

En esa cuerda se mueve Ángel: «Está claro que Guillermo Avilés tuvo buen repunte al final, pero no se puede llevar por encima de Yordanis Samón, lo mismo digo en los casos de VV Mesa y Yoelkis Céspedes, uno de los dos me sobra y se debe incluir a Julio Pablo, en el caso de los lanzadores me sobra Freddy Asiel o Yosvany Torres, y en su lugar llevaría a Jonder (Martínez)».

Djr: «yo pienso que a Víctor Víctor hay que dejarlo demostrar su calidad, que sin duda la tiene, pues a su corta edad posee un brazo envidiable, es rápido, sabe robar bases y tocar bolas. También creo injusto lo de Julio Pablo, pero eso no lo decidimos ninguno de nosotros».

Para Maykel, «no se trata de ponerse a comparar a Roel y a Julio Pablo, se trata de que a Julio Pablo tenían que buscarle un hueco en ese equipo, porque el muchacho se lo ganó, está en excelentes condiciones. También debían estar Yordanis Samón, Jonder Martínez y Erlis Casanova».

Pedro es muy osado en su criterio: «Julio Pablo es el mejor jardinero de Cuba en este momento. Él está por encima de todos los demás. Lo que pasa es que no tiene padrino».

Mientras, Santiago tiene una tesis muy interesante: «Ojalá yo tuviera tres Roel Santos y dos Julio Pablo Martínez en un equipo, ellos volverían loco a cualquier pitcher. Ahí me sobra Gracial y me falta Torriente (Juan Carlos), tiene tacto, buena zona de strike y batea bien para la banda contraria, además es utility natural».

Carlos: «Con la experiencia y los recursos para lanzar que tiene, Jonder Martínez debió estar en el equipo. Es un relevista ideal, pocos en Cuba tienen actualmente sus condiciones para cumplir esa función».

Y con él coincide alguien que firma como Caco: «Yo no pensé que dejaran fuera a Jonder. Cuando no lo vi en el equipo supuse que estaba lesionado, pero me dijeron que no. ¿Quiénes son mejores que él para los relevos?».

Publicada la opinión de un grupo de lectores podemos sacar una conclusión, y usted la imagina: de acuerdo nunca se van a poner todas las partes a la hora de conformar un equipo Cuba.