Cambio radicial de política con Trump es poco probable, afirma el Kremlin

MOSCU, diciembre 21 —Es poco probable que la política de Estados Unidos registre cambios instantáneos y radicales con la nueva administración de Donald Trump, señaló hoy el Kremlin.

«No estamos esperando resolver todos los problemas. No estamos esperando que Estados Unidos decida repentinamente no ampliar la OTAN o no llevar la infraestructura militar de la OTAN más cerca de nuestras fronteras», señaló el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una entrevista con el canal de televisión ruso.

Mir.Peskov agregó que Moscú no espera que Washington levante repentinamente las sanciones económicas impuestas contra Rusia por la anexión de Crimea y su supuesta participación en el conflicto en Ucrania, refiere la agencia Xinhua.

No obstante, Peskov añadió que las declaraciones de Trump acerca de la necesidad de combatir el terrorismo de manera conjunta van de acuerdo con la postura de Moscú. Señaló, además, que el diálogo entre Moscú y la saliente administración estadounidense de Barack Obama fue mínimo, prácticamente «congelado a todos los niveles».

Estados Unidos impuso el martes sanciones adicionales a ocho entidades más y a siete ciudadanos rusos que dijo que estaban ligados al conflicto en Ucrania.

¿Rusia no es prioridad de defensa?

Por su parte la Administración de transición del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, envió al Pentágono una lista de las principales prioridades de la política de Defensa. Rusia no figura entre ellas a pesar de que varios altos funcionarios militares de la Defensa norteamericana calificaron a Moscú de «la amenaza número 1» para Estados Unidos, informa Foreign Policy, que logró acceder al documento, fechado del 1 de diciembre.

El memorándum enumera las siguientes prioridades para el presidente electo estadounidense:

1-Desarrollar una estrategia para derrotar y destruir a los terroristas del Estado Islámico

2-Construir una defensa fuerte (mediante la eliminación de límites presupuestarios y el aumento del poderío, el tamaño y la preparación de las Fuerzas Armadas)

3-Desarrollar una exhaustiva estrategia de seguridad cibernética

4-Encontrar mayores eficiencias (en esta parte del documento se indica que hay que basarse en los «grandes logros» del exsecretario adjunto de Defensa de EE.UU., Robert Work).

En la política estadounidense se pueden observar dos campos que ven a Rusia desde perspectivas opuestas. Por una parte, existen varios representantes del Pentágono que, como escribe Foreign Policy «durante años» han visto a Rusia como «la principal amenaza» debido, según sus argumentos, a «su vasto arsenal nuclear, sus sofisticadas capacidades cibernéticas y su modernización militar», entre otros.

Por otra parte, Trump ha subrayado en repetidas ocasiones durante su campaña y después de su victoria que buscará mejorar las relaciones con Moscú. Una señal en esta dirección puede ser el nombramiento como secretario de Estado de Rex Tillerson, presidente y director ejecutivo de Exxon Mobil, una de las petroleras más grandes del mundo. Tillerson fue galardonado con la Orden de la Amistad de Rusia en 2013 por el fortalecimiento de los lazos entre los dos países.