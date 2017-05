Formalizado el inicio de la Constituyente

CARACAS, mayo 3.— «¡Constituyente, Constituyente!», clamaron miles de venezolanos en la Plaza Caracas, en multitudinaria concentración luego de que el presidente Nicolás Maduro entregara a la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, el decreto firmado el lunes en la noche en Consejo de Ministros y mediante el cual se convoca al proceso.

Al dirigirse a la multitud, el Jefe de Estado venezolano enfatizó que, con esa acción, quedaba activada oficialmente la convocatoria al poder constituyente originario.

«Le entrego el poder a ustedes, para que el pueblo decida cuál es el destino de la Patria», dijo Maduro, quien llamó a las masas bolivarianas a participar en la elección de los asambleístas, que se escogerán, dijo, mediante el voto secreto y directo, y, en general, a formar parte del proceso abierto para fomentar el diálogo y definir qué modelo de país quiere Venezuela, como han señalado otros dirigentes al explicar el alcance de la convocatoria.

«Esta es la hora, nadie se puede abstener de ir a votar. Busquemos hasta el último patriota desde ya, organicémonos en comité constituyente en cada oficina, cada barrio, cada urbanismo, cada liceo y universidad, cada cancha», exhortó.

Maduro convocó al poder popular organizado en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), las comunas y consejos comunales a «la batalla territorial para ganar la Asamblea Nacional Constituyente (…) Tenemos que unir fuerzas para tener una mayoría determinante en la Asamblea Nacional Constituyente, y con todo el poder originario ir a una recomposición del país. Yo quiero un gran cambio revolucionario a través de una Constituyente», aseveró.

En ese marco, Maduro destacó la importancia del protagonismo de la juventud tanto en la consecución del proceso como formando parte de la Asamblea encargada de perfeccionar la Carta Magna de 1999, que se elaboró para refundar al país, tras la llegada al poder de Hugo Chávez.

El Jefe de Estado ratificó su llamado a la paz. «¡Diálogo sí, violencia no. Votos sí, balas no. Vida sí, muerte no! Es la consigna. ¡Que viva la paz!», exclamó Maduro, quien estuvo acompañado por dirigentes de la Revolución, entre quienes se encontraba Elías Jaua, nominado por él como presidente de la comisión encargada de llevar a vías de efecto la Constituyente.

Al reiterar los motivos de este paso, Maduro habló del derecho de la Venezuela bolivariana a defenderse, de la necesidad de proteger logros de la Revolución como las misiones sociales, y de la posibilidad que abre la Constituyente de «cambiar todo lo que deba ser cambiado».

En el acto, transmitido por VTV y Telesur y reseñado por los medios venezolanos, el Presidente volvió a llamar al diálogo frente a la violencia, e informó que serán investigados grupos armados que han estado entronizando el saqueo y la muerte en el país.

La violencia, sin embargo, volvió a verse en la jornada del martes, cuando sectores de la oposición identificados por el Presidente como una «insurgencia armada fascista y antipopular», provocaron otra vez hechos vandálicos en el Distrito Capital, Miranda, Lara y Carabobo, que dejaron el saldo de cuatro personas fallecidas, dijo AVN.

Dos civiles y tres miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos durante protestas violentas en el estado de Miranda, reportó Telesur; en tanto un camión cisterna de Pdvsa que, afortunadamente, no transportaba gasolina, fue incendiado en el estado de Lara.