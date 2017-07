Mejora el Jefe de las FARC, luego de accidente cerebrovascular

BOGOTÁ, julio 3.— «Hoy me siento mucho mejor y agradecido por todos los mensajes que me han enviado. Sus muestras de afecto y solidaridad me llenan de ánimo», escribió el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, en su cuenta en Twitter la tarde de este lunes, luego de un accidente cerebral isquémico transitorio, que según reportes de Telesur le comprometió el habla y el movimiento de su brazo izquierdo, en un primer momento.

Rodrigo Londoño, que es su nombre real, en otro tuit dos horas antes había agradecido «la atención de los médicos y enfermeras de la Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, que ha sido clave para mi recuperación».

La víspera y por la misma vía, el máximo jefe de las FARC-EP también agradeció a todos «los que están pendientes de mi salud».

Telesur dijo que Timoleón Jiménez fue internado de urgencia el domingo en la referida clínica, donde permanece en cuidados intensivos.

Un primer reporte médico surgido en horas de la tarde de este lunes indicó que había evolucionado satisfactoriamente.

Su última aparición pública ocurrió el martes anterior, cuando presidió, junto con el jefe de Estado colombiano Juan Manuel Santos, el acto simbólico del fin de la dejación de armas por parte de las FARC-EP, que tuvo por escenario a la localidad de Mesetas, en el departamento del Meta.

Según trascendió, había presentado antes dolencias coronarias.