¿Cómo dejó Irma a la Florida? (+ Fotos)

El huracán Irma causó una histórica destrucción a lo largo del estado de la Florida, la limpieza tomará semanas y la recuperación, quizás, meses, dijo la cadena televisiva CBS. A una semana de que la poderosa tormenta entrará por los cayos de la península estadounidense, el éxodo de millones de personas toma el camino de reverso aunque su situación es incierta, pues todavía hay muchas zonas sin energía eléctrica y agua potable, sin contar la destrucción en viviendas y negocios.

Se afirma que los daños a las propiedades privadas aseguradas llegan a los 55 mil millones de dólares. En general las estimaciones del costo de la destrucción oscilan entre 100 y 200 mil millones de dólares.

Condominios destruidos en los cayos de la Florida. Foto: CNN

Hasta el sábado 16 de septiembre, se había confirmado la muerte de 32 personas en Florida, y otras tres en Georgia y cuatro en Carolina del Sur, los tres estados recorridos por Irma, quien entró con categoría 4, pero pronto se degradó a fuerza 1 y se diluyó como una simple tormenta con agua y vientos.

En la Florida una investigación policial amenaza a los propietarios del asilo de ancianos Rehabilitation Center en Hollywood Hills, a los que se acusa de fraude en cuidados de salud, pues murieron ocho pacientes a causa del intenso calor y la falta de electricidad, a pesar de que solo cruzando la calle estaba un hospital en funcionamiento. Se asegura que las llamadas de auxilio no recibieron inmediata respuesta… y la compañía eléctrica no tenía el lugar entre las prioridades para reponer la energía, aunque se reconoce que en situaciones de desastre y en específico Irma constituía un riesgo particular para los ancianos.

Al cayerío de la Florida se accede por una sola autopista y las autoridades del Departamento de Transportación de ese estado chequearon y dieron el visto bueno al estado de los 42 puentes que unen los cayos donde, según estimaciones iniciales de FEMA (Agencia Federal de Administración de Emergencias), el 25 por ciento de los hogares fueron destruidos y el 65 por ciento ha sufrido grandes daños. CBS News reportó que la electricidad, el agua corriente y las comunicaciones virtualmente no existen.

Unos 2000 miembros de la Guardia Nacional están en los cayos distribuyendo comida y agua y para muchos de los habitantes de Key West que permanecieron en sus casas, recibieron la primera ayuda el pasado miércoles, luego de cuatro días del paso de Irma.

El huracán impactó además en la industria vital de la Florida, los cítricos y se considera que su recuperación necesitará de unos 270 millones de dólares que deben suministrar 32 agencias del estado, pues funcionarios de la agricultura dicen que el 70 por ciento de la cosecha está arruinada.

Una información del Miami Herald, afirmaba que todavía no hay una decisión de los condados Miami-Dade y Broward sobre cuando se reabrirán las clases en las escuelas, porque docenas en el sur de la Florida permanecen sin electricidad o están rodeadas de los arboles caidos y los desechos dejados por el huracán.

Las vacaciones forzadas por Irma afectan a 700 000 estudiantes, aunque la esperanza es que el lunes 18 puedan entrar en funcionamiento las escuelas públicas, porque en realidad, muchas escuelas privadas y las universidades anunciaron la reanudación de las clases.

Florida Power & Light and Homestead Utilities (FPL), la principal compañía en ese estado, no ha podido dar respuesta a todos los problemas eléctricos y un millón cien mil de sus clientes permanecen a oscuras. Las autoridades y vecinos de Coral Gables están dispuestos a multarla y ponerle querella. Si usted vive en South Dade no tendrá luz hasta el martes 19 dice FPL, esto implica además South Miami, Pinecrest, Palmetto Bay, Cutler Bay, Homestead and Florida City. En Miami Dade se restaurara la luz el domingo por la noche para los clientes de FPL y en las comunidades pobres de Miami, como en la Pequeña Haiti, Little Havana, Overtown, Liberty City, Opa-locka, Allapattah, Perrine y Homestead, y otras, se quejan de discriminación y se sienten abandonados y olvidados.

Otras empresas electricas no están en mejores condiciones de dar respuesta, aunque el numero de sus clientes es menor: NextEra Energy Inc’s (NEE.N), Duke Energy Corp con más de 371,000 sin luz, Tampa Electric, cuenta 39,000 aun perjudicados, reportaba Reuters.

Evacuados en un escuela de St. Petersburg Florida por Irma. foto: CNN





Presos del condado Lake en Astor Florida llenan sacos de arena para inundaciones del Irma. Foto: CNN

Un manatí atrapado en el fango en el condado Manatee Florida. Foto: CNN

Irma en Vilano Beach Florida: Foto Reuters