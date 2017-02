Una prensa que se parezca a la vida

Los jóvenes periodistas miran a Cuba desde una óptica rejuvenecida, pero sobre todo comprometida, con un país al que le urge una prensa sagaz, revolucionaria, oportuna, una prensa que pueda alcanzar el ideal martiano de convertirse en el «can guardador de la casa patria».

Por ello nuevamente vuelven a la carga en su II Encuentro Nacional de Jóvenes Periodistas, en el que una representación de todo el país discutirá vitales temas del presente y futuro de la profesión, convencidos de que un cambio en la prensa está también en sus manos.

En la cita que comenzará el próximo lunes, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, convocada por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), no solo se analizará lo que un grupo de jóvenes hizo desde el pasado evento en 2015, sino que se examinarán otros temas que atraviesan hoy su práctica profesional, como la gestión en nuestros medios, y la comunicación dentro de la actualización del modelo socioeconómico, así como los enormes retos a los que nos enfrenta la necesidad de acercar cada vez más periodismo y ciudadanía.

Antes del inicio, un forodebate —desde la redacción multimedia de Juventud Rebelde—, reunió a integrantes del comité organizador del evento. Yohana Lezcano Lavandera, periodista del Centro Martin Luther King; Darianna Reinoso Rodríguez, periodista de Radio Reloj y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Ania Terrero Trinquete, estudiante de ese centro, y Yuniel Labacena Romero, reportero de nuestro diario, dialogaron con los cibernautas.

Los temas que se incluyen en las agendas editoriales, cómo influyen los jóvenes en la toma de decisiones, los insuficientes temas juveniles en las publicaciones, cómo atiende la Unión de Periodistas de Cuba a sus miembros, así como los ingresos de los trabajadores del sector, estuvieron entre las interrogantes de los cibernautas.

Le proponemos un resumen de esas más de tres horas de intercambio, que puede consultar en http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-01-27/foro-debate-preguntale-al-joven-periodista/

La edad no importa

Ante la preocupación del cibernauta Alberto, Yohana le comentó que no importa la edad para hacer un periodismo bien o mal hecho. «Por ello el valor que le concedo a nuestro encuentro es la voluntad de juntarnos desde todas las provincias para ver qué tenemos en común, cuáles son los problemas que más nos afectan y cómo podemos solucionarlos desde nuestras individualidades, pero también desde la colectividad.

«Muchas veces se necesita de un sólido trabajo en equipo para intentar atrapar las múltiples aristas de la realidad. Aunque todavía existen periodistas atados a «compromisos», creo que la mayoría de los que nos estaremos reuniendo la semana próxima compartimos el valor ético de defender la verdad y de que la prensa se parezca más a la vida cotidiana de los cubanos».

Al intercambiar con los lectores sobre la inquietud de estos acerca de que los jóvenes reproducen malas prácticas extendidas en medios nacionales, Darianna no lo consideró así, y aseguró que con ese criterio se desconoce el aire renovador, perspicaz y atractivo que por lo general le imprimen los más nuevos a cualquier ámbito profesional en que se inserten.

«En cuanto a la asignación de coberturas te explico que en las dinámicas de un departamento de reporteros, por ejemplo, hay que hacer de todo. A veces, quizá, debes abordar temas con los cuales no eres afín. Pero como parte del perfil profesional de un periodista, saber de todo es importante. Y además uno tiene la fortuna de adquirir especialización tanto en los temas como en los géneros periodísticos que prefiere, e ir conquistando así, casi en exclusividad, las coberturas que desee».

La agenda de la sociedad



¿Cómo confeccionan ustedes la agenda de sus medios de prensa y qué importancia conceden a la iniciativa de los periodistas?, preguntó Ernesto Alfonso. A ello Yuniel respondió que en la actualidad muchos medios han apostado por una agenda más parecida a la sociedad cubana, con sus intereses y preocupaciones.

«Tanto la proyección editorial a largo plazo, que se traza a principios de año, como la más inmediata, trata de tener presente las sugerencias de los lectores, los sucesos que están ocurriendo en el país y las iniciativas de los periodistas. En ella, la retroalimentación es esencial, pues solo así se puede hacer un buen Periodismo.

«Los periodistas, además, seleccionamos los temas de las experiencias que aporta nuestro andar cotidiano en los más diversos lugares, los comentarios que escuchamos en la calle y las sugerencias que nos hacen otras personas. Cuando se propone un tema casi siempre existe un trabajo previo en equipo, lo que ayuda a buscar diversas aristas, su intencionalidad, formas de abordarlo, se definen las posibles fuentes a emplear, entre otros aspectos. Sin embargo, es preciso lograr una mejor proyección de las agendas de nuestras publicaciones, sobre todo con abordajes más oportunos, que expresen las complejidades de la vida del país».

Sobre el tema del periodismo ciudadano, del cual inquirió Rafael Cuesta, Yohana compartió varias ideas, entre ellas que en esta era de la información y el conocimiento, las personas tienen cada vez más la posibilidad de contar sus propias historias sin necesidad de intermediarios.

«La participación auténtica de la gente en la elaboración de los relatos que conforman la cotidianidad cubana tiene un valor supremo, y los medios en Cuba hoy deben tener esto como premisa para impulsar diálogos cada vez más coherentes con la vida real».

Al indagar sobre si la forma de periodismo que realizan ahora los profesionales fue la que imaginaron cuando estaban estudiando, Yohana respondió que es muy difícil que en la práctica de cualquier profesión se cumplan exactamente todas las expectativas.

«Hay muchas cosas que vas entendiendo durante la carrera que te ubican mejor en la práctica. Aunque es muy difícil no caer en rutinas periodísticas muchas veces viciadas, el reto está en tratar de hacer siempre lo mejor posible, en cada trabajo, en cada investigación, en cada cobertura».

Jóvenes que gestionan



Ania, quien respondió al lector Camilo, interesado por la participación de los jóvenes en la gestión en los medios, argumentó que el tema se debate actualmente, en un proceso promovido desde la UPEC y la academia, para diseñar un modelo que tienda cada vez más a la autogestión de los medios por los periodistas.

«Esto, por supuesto, incluye la gestión editorial —lo que se publica o no, los temas que se abordan, los trabajos que se hacen— pero en realidad implica muchas otras cosas: gestión económica, del conocimiento, del capital humano, científica, de la innovación. Esto, en el contexto cubano, implica que tenga cada vez más poder de decisión en muchos de esos aspectos y se piense a sí mismo capaz de generar más y mejores servicios para sustentarse y ser eficiente.

«Cuba se encamina a un modelo en el que efectivamente los medios se autogestionen, malo sería llegar a ese momento y no tener la menor idea de cómo hacerlo. Nuestro propósito es insertarnos en estos debates en cada uno de nuestros medios y evaluar cómo podemos hacerlos más útiles desde nuestra perspectiva fresca, juvenil y revolucionaria, en todos los sentidos».

De lo que le aportan los jóvenes al periodismo actual habló Darianna, quien dijo que existen periodistas jóvenes que son incisivos en temas complejos, que escriben con especial talento literario, tanto para emocionar como para criticar; que manifiestan un interés en contar las historias cotidianas y en aspirar a un país mejor en cada trabajo.

«Nuestro aporte actual también está muy ligado a la era de las nuevas tecnologías, sobre todo en el ámbito multimedia en la web. Esas nuevas competencias que han adquirido los jóvenes le imprimen modernidad a los medios tradicionales, y ello ha sido posible gracias al diálogo constante con los directivos. Ya no son pocos los jóvenes que están al frente de alguna redacción, de un equipo de reporteros, de una agenda informativa o de todo el medio».

Otra vez volvió al debate el tema de una disposición legal que ampare la comunicación. Al coincidir con los lectores, que no existe esa norma en el país, Yuniel respondió que sí existe una voluntad política, expresa en los Lineamientos aprobados por el Séptimo Congreso del Partido.

«Hoy existen regulaciones que están ahí y no se acude a ellas, por ejemplo, las Orientaciones del Buró Político del Partido en relación con la prensa, la Constitución de la República, el Código Penal. Por tanto, el periodista no debe verse como una figura desamparada. Los jóvenes deben conocer esas herramientas y a la vez utilizarlas en la defensa de las funciones que cumplen. También hay que apuntar que de nada valdría una norma legislativa si no se aplica».

Antes de marcharse de Juventud Rebelde, los miembros del comité organizador —quienes estuvieron acompañados por la presidencia de la UPEC—agradecieron la oportunidad del forodebate y aseguraron que las ideas expuestas dinamizarán el diálogo en los grupos de trabajo del encuentro y serán tomados muy en cuenta en las propuestas del mismo, pues hoy Cuba necesita de un periodismo joven, que no solo esté hecho por jóvenes.