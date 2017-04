El dulce abismo de Silvio

El dulce abismo fue una canción que compuso el inmenso trovador Silvio Rodríguez, en 1981, a partir de la carta que Eliseo Reyes Rodríguez, el Capitán San Luis, dejara a su esposa antes de incorporarse a la guerrilla junto al Che. Muchos la sentirán todavía muy cerca, pues esta se convirtió durante 16 años junto a El Necio, en un himno para los Cinco y sus seres más queridos, mientras millones de cubanos y amigos del mundo luchamos por su regreso a la Patria.

«Lo que yo usé para motivarme fue una carta que le escribió el Capitán San Luis a su esposa antes de irse con el Che a Bolivia, ¿no? Pero es curioso porque a veces estas cosas me pasan, me ha pasado mucho. Yo leí la carta de San Luis después de hacer la canción. Te voy a explicar por qué. Porque es que me hablaron de la carta de San Luis, alguien me dijo: ¿y tú no has leído la carta de San Luis?, San Luis escribió una carta de lo más linda, entonces yo dije, bueno voy a buscar la carta de San Luis, pero en lo que buscaba la carta de San Luis escribí la canción. Escribí yo mi propia carta, diciéndome a mí mismo, seguramente la carta de San Luis es más o menos así. Y bueno efectivamente, cuando me encontré con la carta de San Luis resultó que era muy parecida».

Fueron palabras de Silvio durante el programa radial La luz en lo oscuro, de la emisora Radio Rebelde, que se dedicó a los Cinco y que poco después se detallaran en el trabajo Las canciones no pueden cambiar al mundo, pero contribuyen a hacerlo mejor, de la periodista Arleen Rodríguez Derivet, publicado en la Revista Tricontinental #39 del 2005, donde el cantautor se refiere al origen de la emblemática canción.

En ese instante, Silvio Rodríguez apuntaba además que: «Cuando uno lleva años trabajando con un oficio —porque uno adquiere oficio también— hay un ingrediente que tiene todo esto que se menciona poco además pero que es importantísimo y que es la ficción.

«Quien escribe canciones, también es un escritor de ficción, como puede serlo un novelista o como puede serlo un cuentista. Uno también escribe ficción, porque en realidad las cosas que cuenta la canción, siempre están pasadas por la imaginación del que las escribe, o de los que la cuentan. Nunca es la realidad, la realidad es irrepetible, son imitaciones de la realidad, son ficciones en definitiva. Entonces, así uno, a veces se anticipa, me hablan de una cosa, me la imagino y las escribo, y generalmente, como en este caso, uno como que le pica cerca a la realidad».