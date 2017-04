Llegó el tiempo de la telenovela cubana

Cierto que es por Multivisión, y no por el canal por el cual se transmite, por lo general, el espacio de la telenovela o los dramatizados seriados nacionales que tanto se emparentan con estas realizaciones que les encanta a los cubanos, pero de cualquier manera es una buena señal, porque indica que no existe «sequía» productiva como algunos piensan.

Se lo aclara a Juventud Rebelde Alfredo Calderón, quien está al frente de la Casa Productora de Telenovelas y que nos recuerda que no solo será la serie juvenil Zoológico, con sus 45 capítulos de 27 minutos cada uno, ya transmitió este martes su episodio de arrancada (y con dos frecuencias semanales saldrá también los jueves, a las 8:30 p.m.), sino que este verano Cubavisión estrenará En tiempos de amar.

Lo anterior no únicamente indica que Zoológico, de Richard Abella, con Heiking Hernández Velázquez como codirector, está lista, y que Ernesto Fiallo con su equipo anden enfrascados en darle los toques finales a En tiempos de amar, con sus 80 entregas de 40 minutos, sino que además la Casa continúa enrolada en varios proyectos que se encuentran en diferentes fases.

En ese caso se hallan, por ejemplo, En fin el mar (título de producción), el cual se edita en estos momentos; Más allá del límite, que ahora mismo se graba en exteriores antes de pasar al estudio; mientras El duelo y Entrega están en proceso de pregrabación, según informa el experimentado Roger Rodríguez, director de Producción.

Roger anunció al diario que Entrega tiene como autor a Amílcar Salatti, el mismo que comparte este crédito con Yoel Infante en Zoológico. Abordará la realización personal y profesional, y sitúa a sus personajes en el mundo de la educación, lo cual le permite abordar cuestiones como los valores, el respeto a la vocación; así como lo esencia de que las nuevas generaciones conozcan, disfruten y valoren nuestra historia de una forma activa y muy participativa.

Para que no le escasee la «sal», Entrega no pasará por alto, además, temas como la corrupción, el envejecimiento en soledad, la superación de discapacidades físicas y las problemáticas de la adolescencia actual.

Por su parte El duelo, concebida por Yamila Suárez, trasladará su mirada hacia la familia cubana contemporánea y sus conflictos. Pretende, afirma Roger, llevar el mensaje de que para que exista una mejor convivencia es imprescindible ser tolerantes, lograr siempre una negociación que permita la comprensión de nuestras diferentes maneras de enfrentar los problemas y ayudarnos unos a los otros para tratar de influir favorablemente sobre ellos.

Y puestos a soñar en grande, Alfredo Calderón y Roger Rodríguez no solo apuestan porque las telenovelas nuestras no dejen de tener, como de costumbre, significativa ascendencia sobre los telespectadores del patio, sino que con la complicidad del fuerte equipo que los acompañan, potencian otras experiencias creativas, como podría ser una serie al estilo de Promesa, que deberá contar con capítulos de una hora de duración.

La conducta humana moverá a Promesa, donde las personas vivirán sucesos transcendentales que cambiarán sus vidas y los llevarán a situaciones límites por las cuales harán determinados ofrecimientos, que no siempre traerán consecuencias favorables.

«Se trata de un ejercicio para el cual hemos convocado a seis escritores, al tiempo que intentamos organizar una producción que sea ágil y muy participativa desde el punto de vista de la dirección», explica Calderón.

Los más próximo

Con Loly Atencio Olivera de productora general, Néstor J. Cabrera de la Paz a cargo de la Fotografía, y la asesoría de Beatriz Roussó y Dely Fernández, Zoológico inicia su trama cuando una entidad de este tipo recibe un nuevo director: un hombre que se ha dedicado a dirigir centros de investigaciones, pero que no es científico. Pedro (Luis Carreres), como se nombra el funcionario, tendrá el plazo de un año para detener el deterioro y evitar que haya que cerrar la instalación, para lo cual necesitará la complicidad no solo de Justo, biólogo y director de Desarrollo, sino sobre todo de sus trabajadores, aunque, como podemos imaginar, no le resultará sencillo. De hecho enfrentarán numerosos obstáculos y desencuentros.

En medio de toda la estrategia para salvar la institución, cuenta Roger, el mayor peso en las historias lo tendrán los jóvenes protagonistas, encabezados por Daniel Romero (Leonardo) y Giselle Vargas (Fernanda), en el caso de los de conducta más positiva, unidos por su amor hacia los animales.

Esta serie con música de Kelvis Ochoa, que tal vez ya muchos se apresuraron a ver como oferta del «paquete», combina la presencia de actores noveles (algunos debutan) con otros con una carrera reconocida. En esa primera nómina se hallan: Denis Ramos (Lester), Amalia Gaute (Claudia), Ángel A. González (Tarabyte), Abel López (Gabriel) y Claudia Álvarez (Diana), entre otros, mientras que en la segunda despuntan, entre Mario Rodríguez, Jorge Ferdecaz, Manolín Álvarez, Yasmín Gómez e Ismercy Salomón, en el papel de Cristina, la madre ama de casa a quien poco le importa lo que sucede con su hijo Leonardo.

Ismercy Salomón se roba el show.

Una de las peculiaridades de Zoológico es que la Casa Productora encargó su diseño de presentación (por lo general al estilo power point) a dos creadores como Alfredo Ureta y Carlos Paiffer. Y tanto funcionó que para En tiempos de amar se le dio la posibilidad a este último y a otro talentoso: Leonardo de la Rosa, de trabajar en este acápite junto al premio nacional de Cine, Fernando Pérez (Clandestinos, José Martí: El ojo del canario).

Asimismo, la Casa Productora de Telenovelas invitó a cuatro guionistas: Eurídice Charadán González, José Víctor Herrera Valle, Serguei Svoboda Verdaguer y Alberto Luberta Martínez, para que armaran las tramas y subtramas que se desarrollaran en la Cuba actual. Y lo que idearon ellos fue lo que le entregaron a Ernesto Fiallo.

«Cuando la Casa Productora me llamó ya todos los capítulos de En tiempos de amar se habían escrito en su totalidad», admite a JR Fiallo, quien asegura que a diferencia de las producciones anteriores que ha dirigido, más cercanas a la manera en que se conciben las series, esta que verá la luz en la venidera temporada estival se acerca con fuerza a la telenovela.

«En En tiempos de amar abundan las intrigas, los secretos, los conflictos, los triángulos amorosos, las traiciones..., como corresponde al género, aunque no se dejan a un lado los temas sociales. Ah, pero aquí no están subrayados como ocurrió por ejemplo con Soledad, que hizo énfasis en la violencia, sino que aparecen en un segundo plano. No obstante, en esta propuesta subyacen como de “fondo” los problemas de la vivienda, los conflictos familiares por la convivencia, etc.».

Y es entendible lo que afirma Fiallo cuando al leer la sinopsis de En tiempos de amar descubres que tendrá como centro a cuatro familias, «todas más o menos de estratos medios, formadas por profesionales o trabajadores de ingresos medios. Se trata de promover la reflexión sobre valores como la unidad, el respeto, la comprensión, la fraternidad y el amor, la confianza y la sinceridad».

¿Que cuál es la historia que desata los conflictos?: pues «Laura, la joven esposa de Manolito ve en peligro su lugar en la familia, después que este cae en coma. Sola, enfrenta a aquellos que tratan de desacreditarla y...».

Maikel Amelia Reyes, Carlos Solar, Yia Caamaño y José Alejandro llevarán las riendas de En tiempos de amar, al asumir los roles principales, secundados por populares actores como Zelma Morales (Amalia), Enrique Bueno (El Licenciado) y Alejandro Palomino (Arnaldo), por solo mencionar algunos.

Apunta Fiallo que aunque al final todo resultó muy bien, una de las complejidades que enfrentó estuvo vinculada justamente con la elección del elenco. «Cuando me leí el guion, como comúnmente ocurre, ya había imaginado a algunos actores interpretando diversos papeles, pero sucedió que a la hora del casting me encontré con que muchos de ellos estaban involucrados en rodajes de diferentes películas. Por suerte, en nuestro país hay mucho de donde escoger y he quedado muy satisfecho».

Y aquí aprovecha Fiallo, quien apoyó a Noel Gutiérrez en la edición y tuvo a Yohan Palomino en la dirección de fotografía y a Oigrés Suárez como productor, para hacer notar otros de los «empujes» de la Casa Productora: proponerle al camaleónico Julio César Ramírez, el actor y director de Teatro D’Dos, para que fuera su mano derecha en la tarea de guiar por el mejor camino a su colegas, con lo cual se convirtió en codirector de En tiempos de amar, en la cual la música de Raúl Paz jugará un rol esencial, y por la que tendremos que esperar hasta el tiempo de este año en que más calienta el sol.