El rey de los astros

La noche del 29 de abril, Bayamo se iluminará con las estrellas de la pasada Serie Nacional de Béisbol. En la casa de los Alazanes, el equipo campeón, se premiarán a los atletas más sobresalientes del campeonato, agrupados en el Todos Estrellas (ofensivo y defensivo), mejores lanzadores, novato del año y el MVP, siglas en inglés de Jugador Más Valioso.

Y es sobre esta última nominación que haremos un poco de historia, pues no suele abundarse en ese acápite. Son los jardineros quienes más nominaciones han alcanzado con 18, seguidos de los lanzadores (18) y los antesalistas (nueve). Nunca un receptor ha sido el MVP.

En lo individual, quien más veces ha merecido ese premio ha sido el granmense Alfredo Despaigne, en cuatro ocasiones (series 48va., 49na., 51ra., 54ta.), seguido por el pinareño Omar Linares, que resultó elegido en tres oportunidades (24ta., 26ta., 32da.) y un sexteto de jugadores lo han recibido par de veces.

Aquí les dejamos la lista de todos los MVP, con lo cual saldamos la deuda con varios lectores que nos han escrito solicitándola para aclarar dudas existentes.

Omar Linares mereció el lauro tres veces.

Todos Estrellas 56 Serie Nacional

Jugador Más Valioso (campeonato): Lázaro Blanco (GRA); JMV play off: Guillermo Avilés (GRA); Novato del año: Eliécer Griñán (CAV); Lanzador derecho: Lázaro Blanco (GRA); Lanzador zurdo: Yoanni Yera (MTZ); Lanzador relevista: José Ángel García. Todos Estrellas Ofensivo: Receptor Osvaldo Vázquez (CAV); 1B: William Saavedra (PRI); 2B: Carlos Benítez (GRA); 3B: Jefferson Delgado (MTZ) y SS: Alexander Ayala (CMG). Jardineros: Denis Laza (MAY), Víctor Víctor Mesa (MTZ) y Julio Pablo Martínez (GTM). Yordanis Samón (MTZ) fue el designado y Michael González (MAY), el utility de cuadro. El equipo defensivo: R: Franklin Aballe (HOL) en la receptoría; Guillermo Avilés (GRA) en primera; Humberto Bravo (CMG) en segunda; Osvaldo Abreu (GRA) en tercera, y Yulián Milán (GRA) como torpedero. Repiten los jardineros, y Yaifredo Domínguez (PRI) resaltó como el más defensivo entre los lanzadores.