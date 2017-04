Domadores, entre experiencia y juventud

Que los Domadores de Cuba cerrasen la fase de grupos como franquicia más capaz de la VII Serie Mundial de Boxeo (WSB, siglas en inglés), no deparó sorpresa alguna. La llave de América no presagiaba grandes complicaciones, aunque los alumnos de Rolando Acebal no terminaron invictos (5-1), al caer 2-3 contra Heroicos de Colombia en la categoría C-1.

Lo más llamativo ha sido la pegada fulminante que mostró el peso supercompleto José Ángel Larduet, a quien ninguno de sus tres rivales le llegó al tercer asalto. Tal vez no eran de alcurnia, pero lo cierto es que necesitamos un hombre así, a quien le teman sus contrarios cuando les pase la derecha bien cerca de la mandíbula. El santiaguero aparece en el primer lugar del ranking de esta WSB, con 15 puntos.

Por demás, hay otros dos Domadores al frente del escalafón en sus respectivas categorías. Son Andy Cruz (64, 15 puntos), invicto en tres presentaciones al igual que Roniel Iglesias (69, 14 unidades).

Andy es un joven a quien aún le queda mucho ring por escalar y una sarta de triunfos por obtener. En cuanto a Larduet y Roniel, todo parece indicar que están tomando un «segundo aire» y no quieren dejar de respirar hasta que Acebal los convoque para los Juegos Olímpicos de Tokio 2010.

Andy deberá ser llamado a filas por Acebal para representar a los Domadores, en rol de visitantes y por el C-1, en su duelo ante Tigres de Uzbekistán, en los cuartos de final, el próximo 13 de mayo. Roniel y Larduet estarían frente a su público en el formato C-2, el día 19.