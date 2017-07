«Me encanta nadar el estilo espalda»

Hace un tiempo Samy Rondón Silvera abandonó la natación por problemas personales, según asegura a JR. Un día de sosiego, sentado frente al televisor de su casa, vio a un compañero suyo, Vladimir Díaz de Villegas, y fue entonces que decidió regresar al deporte que tan bien practica en busca de nuevos triunfos, tal y como hizo hace algunos meses su ídolo Hanser García.

Samy es un habanero de 15 años, oriundo del municipio del Cerro. Tiene un tamaño propicio para destacarse en las piscinas y le falta ganar en musculatura, algo que debe mejorar con el transcurso de los años. Por el momento, posee aires de grandeza con solo tres lustros de vida y la verdad es que el adolescente tiene razones para pensar con la magnitud que concibe su futuro.

Fue uno de los motores impulsores del triunfo de La Habana en la natación de los presentes Juegos Escolares Nacionales, pues de las 111 preseas alcanzadas por la capital cubana, Samy contribuyó con siete diademas (50, 100 y 200 metros espalda; 200 y 400 metros combinado y fue integrante de los relevos estilo libre y combinado) y ganó un subtítulo en los 200 metros libre. Este 2017 ha servido para adornar más el interior de su cuarto, pues ya suma en tres certámenes un total de 19 preseas, de ellas 13 del color más codiciado.

Desde pequeño siempre le interesó nadar y sus padres lo llevaron primero al clavado, pero le dijeron que era muy alto para ese deporte, por lo que después comenzó con la profesora Isabel en natación, una bella disciplina que le ha aportado muchos valores, entre ellos, el compañerismo y ser mejor persona en la sociedad y en su barrio El Canal.

En septiembre del pasado año ingresó en la Escuela Nacional de Natación Marcelo Salado y ese importantísimo paso lo logró, en parte, gracias al apoyo de sus progenitores, quienes nunca desistieron en que el jovencito tuviera una carrera deportiva en las piscinas.

En la pasada Copa Marcelo Salado obtuvo ocho medallas, de ellas seis títulos, y en la Copa Andrés Pérez se agenció tres metales bronceados. «En pasadas ediciones de los Juegos Escolares también he alcanzado varias medallas y quisiera destacar la importancia de esta fiesta deportiva en la formación de los atletas más jóvenes y en mi caso particular me permite aportar puntos para mi provincia y crecer como nadador», comentó.

Sobre el estado de la piscina de la Ciudad Deportiva, sede de la natación en la fiesta deportiva escolar, reconoce «que estuvo mucho mejor que en la última Copa Marcelo, cuando existieron dificultades con el cloro. Ahora el agua era bastante transparente y se podían observar sin problemas las rayas, la pared para poder dar las vueltas y otras cuestiones correspondientes al desarrollo favorable de cada prueba», explicó.

Sus potencialidades se concentran en el estilo espalda y en las pruebas combinadas. «Te voy a ser sincero, me gusta más la espalda, porque desde chiquito me he destacado en diferentes estilos y uno de ellos es la espalda, la disfruto al máximo cada vez que compito o entreno. A esta prueba le agradezco la mitad de mis principales resultados, pues como «combinadista» también he logrado desempeños muy buenos», declaró el admirador del villaclareño Hanser García, a quien considera un nadador muy valiente y disciplinado dentro del agua.

Al término de una de las jornadas de competencia, me dice que «tengo muchas perspectivas a mi corta edad, hay que ser ambicioso en el deporte. Primero que todo tengo que llegar al equipo nacional, y una vez allí, luchar por conseguir medallas centroamericanas, panamericanas, y de ser posible, un metal en unos Juegos Olímpicos, aunque estoy claro de que eso es sumamente difícil».