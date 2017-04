Plan fiscal de Trump carece aún de detalles

WASHINGTON, abril 22. — El anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su prometida reforma fiscal, consistirá en los grandes principios y prioridades de sus planes de revisión de impuestos, reveló este sábado el diario The Washington Post.



Ayer viernes, al firmar acciones ejecutivas destinadas a evaluar regulaciones financieras y tributarias, el mandatario aseguró que el miércoles divulgará información sobre su estrategia para modificar el código impositivo, una de las principales prioridades de su agenda.



Sin embargo, el Post cita a un funcionario de la Casa Blanca, según el cual lo que saldrá a la luz serán grandes principios y prioridades o sea información de naturaleza amplia y no detalles claves de la propuesta.



Medios locales indicaron que la declaración de Trump sobre el anuncio próximo sorprendió a muchos asesores del Congreso e, incluso, a algunos funcionarios del gobierno, quienes pensaban que estaban trabajando en un cronograma más lento sobre el tema.



De acuerdo con el periódico, si el jefe de Estado solo expide un esquema general del plan, podría complicar más a los legisladores y a miembros de la comunidad empresarial, los cuales esperan que la Casa Blanca analice cuestiones fundamentales sobre importaciones o deducciones fiscales.



Trump planea un recorte importante en las tasas impositivas, centrado en la simplificación del código tributario para individuos y familias, la reducción del impuesto de sociedades para las compañías y una menor tasa para la clase media.



El presidente también ha dicho que quiere crear algún tipo de impuesto de reciprocidad que imponga un gravamen sobre las importaciones de países que tienen aranceles contra Estados Unidos.



Durante la campaña, el entonces candidato republicano propuso llevar la tasa de tributos corporativos de un 35 a un 15 por ciento y dijo querer un gran recorte fiscal para la clase media, aunque no está claro quiénes entran en esa categoría para él.



Analistas sostienen que revisar el código tributario del país resulta difícil por el riesgo que se corre de aumentar dramáticamente el déficit.



Muchos legisladores quieren rebajar los impuestos, pero ello conduciría a una gran caída en los ingresos, lo que hace que el déficit crezca a menos que haya una fuerte contracción en el gasto.





Pero, al menos en el corte plazo, lo que Trump propuso fue un aumentos de los gastos, por lo cual se estima que su plan, al menos como se planteó en la campaña, incrementará la deuda federal.