Marcha por la paz y el futuro

CARACAS.— A solo 24 horas de haber sido convocados por la dirección de la Revolución Bolivariana, unos 200 000 venezolanos protagonizaron este miércoles la Marcha de la juventud por la paz y contra el terrorismo.

Entre las diez y las once de la mañana comenzaron a concentrarse estudiantes y trabajadores para avanzar en un camino cuyo punto final sería el Palacio Presidencial de Miraflores, allí donde se produciría el encuentro con el presidente Nicolás Maduro y otros dirigentes.

Pasada la hora del mediodía, cuando la multitud y el mandatario se encontraron, el sol, con notable intensidad, formaba parte de la escena. «Le doy las gracias a Dios por este sol», dijo Maduro en claro tono de gratitud por la vida.

Ante el extraordinario clamor, típico de la fuerza juvenil, pidió honor y gloria para todos los caídos en la lucha por la libertad, por la independencia, por la vida misma. Y recordó que hace tres años, por obra de la contrarrevolución, fue torturado y asesinado el dirigente popular y chavista Eliécer Otaiza, alguien que, como otros, pagó el precio de luchar por las causas de la revolución.

«Tremenda marcha hicieron ustedes hoy», comentó Nicolás Maduro a los protagonistas movilizados por una paz con justicia, paz con la Patria, «no la paz de los sepulcros», expresó el Presidente admirado por la juventud de los barrios, de las fuerzas militares, de la cultura, del deporte, de los trabajadores, «la juventud en todas sus formas de expresión».

Las nuevas generaciones están para construir futuro y no la muerte, no pueden ser corrompidas para que quemen hospitales, están llamadas a hacer el bien, tienen que ser ejemplos de un país mejor, expresó el Jefe de Estado a una multitud alegre a la cual advirtió sobre la necesidad de jamás permitir a la derecha fascista la toma del poder político.

No por gusto Maduro recordó que un día como el 26 de abril, hace 80 años, aviones nazis bombardearon Guernica, la pequeña ciudad vasca en la que se estima murieron más de 1 600 seres humanos, hecho por el cual tres días después las fuerzas franquistas entraron victoriosas.

Luego de aquel exterminio y de la derrota de la República Española con el consiguiente ascenso de Franco al poder, Hitler comenzó su invasión a Europa, escalada que trajo la muerte a millones de personas. La cobardía del mundo frente al episodio de la República Española —recordó Maduro— fue pagada por los pueblos con el terrible saldo de la guerra y de la muerte.

Conmemorar los 80 años de la masacre de Guernica significa, afirmó, que Venezuela seguirá resistiendo la guerra de la cual es víctima, y que América Latina seguirá libre de fascismo, para que no se repitan un Hitler, un Franco, un Pinochet.

«Nosotros luchamos para que ustedes reciban de nuestras manos una patria feliz, libre», recordó a los jóvenes, a quienes, además, convocó: donde vean un joven con odio, en una calle, en una esquina, donde lo vean, búsquenlo y díganle que se libere de ese odio, que se sume a trabajar.

Habló de dar pasos agigantados «para construir un nuevo sistema educativo-productivo-integrado, acompañado de una poderosa identidad venezolana, con orgullo de lo nuestro».

Sobre la oposición, denunció que ellos quieren llegar por la vía violenta al poder e instaurar una dictadura, privatizar la educación pública. Preguntó a los jóvenes si el pueblo se dejará quitar ese logro social.

Después de otorgar becas de estudios y financiamiento al sector juvenil para restaurar centros universitarios del país (32 millones de bolívares para este último propósito), el Presidente bolivariano preguntó a sus interlocutores si ellos, como la oposición, van a trancar autopistas, o a quemar plazas públicas. La respuesta fue un no rotundo.

«Solo con paz vamos a superar los problemas que tenemos y los que vengan en el futuro», aseguró Nicolás Maduro, quien pidió a los jóvenes que se organicen mejor «porque yo los voy a convocar pronto para algo muy grande. Y necesito que no me fallen, que no le fallen a la Historia».

Venezuela se va de la OEA

CARACAS, abril 26.— La canciller Delcy Rodríguez informó que Venezuela presentará este jueves la Carta de Denuncia a la Organización de Estados Americanos (OEA), primer paso para iniciar su retiro del organismo internacional, un proceso que según la titular durará 24 meses, reportó AVN.

«Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento, donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad, la paz de nuestros país», agregó la titular del Exterior en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

Las declaraciones tuvieron lugar luego de que la OEA acordara este miércoles llamar a una cita de consulta de sus ministros del Exterior, en otro amago intervencionista que no fructificó a principios de mes, cuando su secretario general, Luis Almagro, intentó en vano imponer al país la llamada Carta Democrática.

Unos 200 000 venezolanos protagonizaron este miércoles la Marcha de la juventud por la paz y contra el terrorismo. Foto: AVN

Entre las diez y las once de la mañana comenzaron a concentrarse estudiantes y trabajadores para avanzar en un camino cuyo punto final sería el Palacio Presidencial de Miraflores. Foto: AVN