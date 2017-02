Tributo a Fidel Castro en Harlem, Nueva York

NUEVA YORK, febrero 5.- La barriada neoyorquina de Harlem acogió hasta entrada la noche del sábado en el emblemático The Malcolm X and Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center un homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Más de 200 personas sentadas y decenas de pie rindieron tributo al revolucionario fallecido el pasado 25 de noviembre, en una velada que sus organizadores denominaron El legado continúa, consistente en presentaciones artísticas, intervenciones de varios oradores y videos, además de una breve ceremonia religiosa.

Residentes en la Gran Manzana de los más diversos orígenes y sectores de la sociedad participaron en el evento, al igual que un grupo de diplomáticos de la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, encabezados por la embajadora Anayansi Rodríguez.

El Comité Nueva York-Nueva Jersey Cuba Sí decidió hacerle un gran homenaje al Comandante, por todo el ejemplo que nos ha dado en nuestras luchas, a los puertorriqueños, los afroamericanos, declaró a PL Frank Velgara, uno de los organizadores.

De acuerdo con el activista, la comunidad de Harlem recibió a Fidel varias veces, de ahí que sea un escenario propicio para el tributo.

Se trata de un agradecimiento a la Revolución Cubana y a Fidel Castro, que es nuestro comandante, y que mejor lugar que este barrio, con una larga historia de solidaridad de los afroamericanos y los latinos con Cuba, al igual que Cuba con nuestros pueblos, insistió.

Velgara declamó una poesía dedicada al líder revolucionario, que tituló Mi hermano Fidel.

La escribí cuando supe de su muerte, y por primera vez declamo públicamente, explicó.

En uno de los momentos más emocionantes de la velada, el médico Joaquín Morante, estadounidense graduado en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en la mayor de las Antillas, agradeció la oportunidad de compartir con personas de muchas partes del mundo y de cambiar su perspectiva profesional.

Cambié allí, porque Fidel nos enseñó a ser mejores seres humanos y a preocuparnos por los otros. Cuba es un ejemplo de salud pública al servicio de la población, con los ciudadanos como prioridad, y en esto vemos la genial visión de Fidel Castro, subrayó.

Los maestros de ceremonia fueron la directora ejecutiva de la organización solidaria Pastores por la Paz, Gail Walker, y el integrante de la Brigada Venceremos Malcolm Sacks.

Durante el evento se proyectaron videos en homenaje a Fidel Castro, entre ellos fragmentos de las intervenciones de embajadores de países africanos en una sesión de la Asamblea General de la ONU para recordar la vida y la obra del líder, celebrada en diciembre.

La representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas agradeció el tributo y aseguró que el pueblo de la isla reafirma su compromiso de ser fiel al legado del comandante en jefe.

De él, los cubanos aprendimos que una revolución socialista, para ser verdadera, debe mantener la firmeza en los principios. Y no deben existir dudas de que los seguiremos defendiendo hoy y en el futuro, sea cual sea el escenario, sentenció Rodríguez.